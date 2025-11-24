Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Forte stretta delle forze dell’ordine su un caso di violazione delle misure cautelari a Catania: un uomo di 37 anni è stato arrestato e condotto in carcere dopo aver ripetutamente trasgredito il divieto di avvicinamento all’ex compagna, arrivando a minacciarla, aggredirla e documentare le sue azioni sui social. Il provvedimento è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito delle gravi violazioni accertate.

Le ripetute violazioni e le minacce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto come protagonista un uomo originario di Catania, già sottoposto a una misura cautelare che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. L’Autorità Giudiziaria ha deciso di aggravare la misura dopo aver riscontrato che l’uomo aveva più volte ignorato le prescrizioni imposte dal provvedimento.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 37enne non si è limitato a trasgredire il divieto di avvicinamento, ma ha anche minacciato verbalmente la vittima e l’ha aggredita fisicamente. In una delle occasioni, l’uomo si è avvicinato tanto da riuscire a strappare di dosso alla donna una collana e una borsetta, aggravando così la sua posizione.

La diretta social e l’inasprimento della misura

Le condotte dell’uomo sono proseguite nonostante le restrizioni: nell’episodio più recente, si è recato nei pressi dell’abitazione della ex compagna e ha immortalato il momento con una diretta sui suoi canali social. Questo gesto ha ulteriormente evidenziato la sua totale noncuranza delle misure cautelari e la pericolosità del suo comportamento.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Alla luce delle gravi e reiterate violazioni, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza che ha sostituito il divieto di avvicinamento con la più severa misura della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, che hanno notificato l’ordinanza al 37enne e, dopo le procedure di rito, lo hanno condotto in carcere.

