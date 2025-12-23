Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato emesso un Daspo nei confronti di un cittadino marocchino residente nel milanese, dopo che, durante una partita di calcio giovanile, ha minacciato genitori e bambini. Il provvedimento, disposto dal Questore della Provincia di Lodi, mira a prevenire ulteriori episodi che possano turbare l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.

I fatti accaduti durante la partita

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato a seguito di un’attenta attività investigativa della Divisione Anticrimine della Questura di Lodi, avviata dopo una segnalazione del Comando Stazione Carabinieri di Lodi relativa a un grave episodio avvenuto durante una partita di calcio dilettantistico.

L’episodio che ha portato all’emissione del Daspo si è verificato il 15 novembre scorso, durante un incontro di calcio della categoria “Pulcini” tra le squadre del Montanaso e dell’Usom Melegnano. La partita, disputata a Montanaso, ha visto coinvolti bambini della classe 2016. Nel corso dell’evento, una lite tra alcuni genitori è degenerata, tanto da richiedere l’intervento dei Carabinieri.

La ricostruzione dell’evento

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il genitore di un calciatore dell’Usom Melegnano, in evidente stato di agitazione per una decisione arbitrale, ha iniziato a scuotere la recinzione del campo nel tentativo di entrare sul terreno di gioco. Non riuscendo nell’intento, ha lanciato una piastrella in cemento sul campo, causando l’interruzione della partita e la fuga dei bambini. Successivamente, ha tentato di colpire con un pugno un altro genitore intervenuto per calmarlo e ha brandito una spranga di metallo per intimidire i presenti.

Le conseguenze per i minori e la sicurezza pubblica

L’azione dell’uomo ha fortemente compromesso la serenità dei bambini di nove anni, offrendo loro un esempio negativo e mettendo a rischio la sicurezza e la tranquillità pubblica. Le autorità hanno ritenuto che la sua presenza durante manifestazioni sportive costituisse un pericolo sia per l’ordine pubblico sia per l’integrità morale dei minori, soprattutto considerando la sua abitudine a frequentare le partite della squadra in cui milita il figlio.

Il provvedimento del Questore

Alla luce dei fatti, il Questore della Provincia di Lodi, dott. Pio Russo, ha emesso un Daspo della durata di 2 anni. Il provvedimento vieta all’uomo di accedere a tutte le strutture sportive del territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio di qualsiasi categoria, comprese le amichevoli pubblicizzate. Il divieto si estende anche alle vie di accesso, ai parcheggi adiacenti agli impianti sportivi e a tutte le aree interessate dal transito o dalla sosta di partecipanti e spettatori.

Obblighi aggiuntivi

Oltre al Daspo, l’uomo dovrà presentarsi presso la Stazione Carabinieri di Melegnano 20 minuti dopo l’inizio di ogni incontro calcistico della categoria “Pulcini” disputato dall’USOM Melegnano su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 1 anno. Tale obbligo è stato disposto a seguito della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

I precedenti e la misura alternativa

L’uomo, regolare sul territorio nazionale e residente nel milanese, risulta gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione e guida in stato di ebrezza. Attualmente è sottoposto alla misura alternativa dell’Affidamento ai Servizi Sociali.

