Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto sventato in pieno centro a Reggio Calabria: un uomo di origine straniera è stato fermato dai Carabinieri mentre cercava di sottrarre numerosi capi di abbigliamento e altri articoli da un negozio su Corso Garibaldi. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare la refurtiva e restituirla ai proprietari, rafforzando la sicurezza nella zona commerciale della città.

Il tentato furto in pieno giorno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante le ore diurne, quando un uomo di origine straniera ha tentato di appropriarsi di diversi articoli all’interno di un negozio situato su Corso Garibaldi, nel cuore commerciale di Reggio Calabria. L’uomo, con fare sospetto, ha occultato sotto il proprio giubbotto – risultato anch’esso rubato – numerosi capi di abbigliamento e altri oggetti, sperando di passare inosservato.

L’intervento del personale del negozio

L’atteggiamento insolito dell’uomo non è sfuggito agli occhi attenti del personale dell’attività commerciale. I dipendenti, insospettiti dai movimenti del soggetto, lo hanno sorpreso in possesso della merce sottratta. Nel tentativo di evitare le conseguenze del suo gesto, l’uomo ha cercato di fuggire, spintonando la responsabile del negozio e alcuni dipendenti che avevano cercato di bloccarlo.

L’arrivo dei Carabinieri e il fermo

Nel frattempo, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, allertati tramite il 112NUE, sono intervenuti rapidamente sul posto. I Carabinieri hanno fermato l’uomo mentre stava tentando di dileguarsi tra la folla, riuscendo a recuperare l’intera refurtiva. Tutti gli articoli rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari, grazie all’efficienza e alla tempestività dell’intervento.

IPA