È stata disposta la sospensione per venticinque giorni della licenza e della Scia per una nota discoteca della provincia di Palermo, a seguito di una serie di episodi di violenza culminati nella notte del 14 dicembre. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, dopo che nei pressi del locale si sono verificati liti e aggressioni tra avventori.

Il provvedimento del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Palermo ha deciso di sospendere per venticinque giorni la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la licenza per l’organizzazione di pubblici trattenimenti danzanti, a carico di una nota discoteca situata nella provincia palermitana. La misura è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito di un grave episodio di violenza verificatosi nella notte del 14 dicembre.

Gli episodi di violenza e le motivazioni della chiusura

La decisione delle autorità è arrivata dopo che, nei pressi dell’ingresso della discoteca, si sono verificati liti e aggressioni tra alcuni giovani. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri intervenuti sul posto, la situazione sarebbe degenerata in seguito al rifiuto, da parte di alcuni ragazzi, di pagare il biglietto d’ingresso. Da questa tensione iniziale sono scaturiti veri e propri tafferugli e scontri fisici tra gli avventori.

L’intervento delle forze dell’ordine

La gravità degli eventi ha richiesto l’invio in zona di numerose pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato, oltre che di personale sanitario. Solo dopo circa un’ora le forze dell’ordine sono riuscite a riportare la situazione alla normalità, grazie al deflusso dei presenti. Un giovane, rimasto vittima di aggressione, è stato trasportato in ospedale e refertato con una prognosi di sette giorni.

Precedenti e allarme sicurezza

Non si tratta di un episodio isolato: quello del 14 dicembre è il quarto caso di violenza registrato presso la stessa discoteca nell’ultimo anno. I tre episodi precedenti avevano già portato ad altrettanti provvedimenti di sospensione temporanea da parte della Questura. Le autorità hanno sottolineato come i gestori del locale non abbiano ancora adottato protocolli gestionali adeguati, con conseguenze negative sull’ordine pubblico e sulla sicurezza dei cittadini.

Le ragioni della sospensione

Il provvedimento di sospensione, di natura principalmente precauzionale, è stato adottato per prevenire il ripetersi di eventi che possano mettere a rischio l’incolumità degli avventori e l’ordine pubblico. L’obiettivo è quello di innalzare il livello di prevenzione contro l’illegalità e di evitare che il locale possa nuovamente diventare teatro di disordini. La misura è stata presa a prescindere dall’accertamento delle responsabilità individuali in merito ai fatti accaduti.

