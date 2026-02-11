Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Sassari un arresto per danneggiamento aggravato in seguito a un episodio avvenuto nei giorni scorsi presso il Padiglione Materno Infantile delle Cliniche di San Pietro dell’AOU. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver scagliato un masso contro la porta d’ingresso della struttura sanitaria, mettendo a rischio la sicurezza di pazienti e personale. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di ristabilire l’ordine e garantire la tutela degli utenti.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di alcuni giorni fa, quando il personale delle Volanti della Questura di Sassari è stato chiamato a intervenire presso il Padiglione Materno Infantile delle Cliniche di San Pietro dell’AOU. La segnalazione è arrivata dopo che un uomo, in evidente stato di agitazione, aveva creato scompiglio all’interno della struttura.

L’uomo si era presentato all’ingresso dell’ospedale chiedendo di poter accedere all’edificio, senza però fornire alcuna motivazione valida. In seguito, aveva richiesto insistentemente di poter utilizzare i telefoni cellulari delle guardie giurate presenti, ma di fronte al rifiuto del personale di vigilanza aveva reagito con atteggiamenti aggressivi e aveva rivolto gravi minacce, anche di morte, sia a una delle guardie che alle altre persone presenti all’interno dell’ospedale.

Il ritorno e l’azione violenta

Invitato ad allontanarsi, il soggetto aveva lasciato temporaneamente la struttura. Tuttavia, dopo alcune ore, era tornato sul posto. A seguito di un nuovo diverbio, si era impossessato di un masso e lo aveva scagliato contro la porta scorrevole a vetri dell’ingresso del padiglione, provocando un danneggiamento grave alla struttura.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Allertate tramite il 112, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute immediatamente. Gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo, già pluripregiudicato, e lo hanno arrestato per il reato contestato. L’azione delle forze dell’ordine ha permesso di ripristinare rapidamente la sicurezza all’interno di una struttura particolarmente sensibile, tutelando l’incolumità di pazienti, personale sanitario e utenti presenti.

