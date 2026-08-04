Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto per rapina aggravata e danneggiamento a Como nel pomeriggio di ieri. Un 31enne pakistano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver aggredito il responsabile della sicurezza di un supermercato durante un furto di generi alimentari.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri presso un supermercato situato in Piazza Matteotti, nel centro di Como.

Intorno alle 15.30, una volante della Polizia è stata inviata presso il supermercato dopo la segnalazione di un furto da parte del responsabile della sicurezza. L’uomo aveva notato il 31enne pakistano mentre tentava di sottrarre alcuni articoli alimentari dagli scaffali. Dopo essere stato scoperto e invitato a restituire la merce, il sospettato ha reagito con violenza: ha spinto l’addetto alla sicurezza e gli ha lanciato contro un estintore, nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

L’aggressione, l’inseguimento e l’arresto

Nonostante fosse rimasto ferito a un braccio durante l’aggressione, il responsabile della sicurezza, insieme a un altro dipendente del supermercato, ha cercato di inseguire il 31enne. Nel corso della fuga, il sospettato ha continuato a minacciare verbalmente i due uomini, promettendo ulteriori ritorsioni qualora avessero insistito nell’inseguimento.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e fermato il sospettato, che si mostrava ancora aggressivo nei confronti dei due dipendenti. Durante la perquisizione, la Polizia ha rinvenuto all’interno dello zaino dell’uomo la merce appena sottratta dal supermercato. Gli articoli alimentari, ancora in buone condizioni, sono stati immediatamente restituiti all’esercizio commerciale.

Le indagini e l’identificazione

Dopo aver raccolto le testimonianze del responsabile della sicurezza e dell’altro dipendente, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti. Il 31enne pakistano, risultato privo di documenti, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Dagli approfondimenti è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furto, rissa e violazione delle norme sull’immigrazione.

Al termine delle verifiche, il cittadino pakistano è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e danneggiamento. Il Pubblico Ministero è stato informato dell’accaduto e il 31enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Como, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA