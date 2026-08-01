Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattato un arresto per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale a Brescia: un 45enne cittadino romeno, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato fermato dopo aver aggredito violentemente un cliente di una gelateria e aver opposto resistenza agli agenti intervenuti sul posto.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei pressi di una gelateria situata in Viale Piave, a Brescia. L’intervento degli agenti della Squadra Volante della Questura è stato richiesto tramite il numero di emergenza “112 NUE” a seguito di una violenta aggressione in corso.

Secondo quanto riferito dalle autorità, gli agenti sono giunti rapidamente sul luogo dell’accaduto, trovando una situazione di forte agitazione all’esterno dell’esercizio commerciale. La scena presentava tavolini ribaltati, frammenti di vetro e numerose tracce ematiche sul pavimento. In questo contesto, il 45enne è stato individuato in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’abuso di alcolici, mentre inveiva e minacciava gli altri clienti presenti.

L’uomo, nonostante i ripetuti inviti alla calma da parte degli agenti, ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e violento, arrivando a minacciare i poliziotti e a cercare uno scontro fisico con loro. Gli agenti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo, nonostante i tentativi del soggetto di sottrarsi all’arresto scalciando e aggredendo le forze dell’ordine.

La vittima e le conseguenze dell’aggressione

La vittima dell’aggressione, assistita dal personale sanitario e dall’ambulanza giunta sul posto, presentava evidenti lesioni riconducibili ai colpi ricevuti. È stata quindi trasportata presso l’Ospedale “Città di Brescia” per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le indagini condotte dagli agenti hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’evento, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza interne ed esterne alla gelateria. Il titolare dell’esercizio ha riferito che l’aggressore si è scagliato contro un cliente, colpendolo violentemente alla testa con un posacenere di vetro.

Il 45enne è stato condotto presso gli uffici della Questura, dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria e sulla base degli elementi raccolti, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’uomo è stato quindi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Le dichiarazioni del Questore e il commento delle autorità

Il Questore Sartori ha sottolineato come il tempestivo intervento delle pattuglie abbia permesso di riportare sotto controllo una situazione di estrema pericolosità, evitando che la violenta aggressione potesse avere conseguenze ancora più gravi per le persone presenti. Ha inoltre ribadito l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a ogni forma di violenza e illegalità, attraverso un costante presidio del territorio e una risposta operativa immediata a ogni situazione di pericolo.

IPA