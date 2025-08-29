Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Forte turbamento tra i passeggeri di un convoglio e una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. L’episodio è avvenuto in provincia di Brescia nei giorni scorsi, a bordo di un treno regionale tra Palazzolo sull’Oglio e Cologne. Un giovane di 21 anni, di origini tunisine e residente a Palazzolo sull’Oglio, è stato identificato e denunciato dalla Polizia Ferroviaria dopo essersi reso protagonista di comportamenti indecenti davanti a una donna e al figlio minore. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo predisposte dalla Polfer per garantire la sicurezza degli utenti dei mezzi ferroviari.

Controlli rafforzati alla stazione ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi sono proseguite le attività operative di prevenzione dei reati e di controllo presso la Stazione Ferroviaria di Brescia e nelle aree circostanti. L’obiettivo principale è stato quello di assicurare la sicurezza a tutti coloro che quotidianamente frequentano la stazione o utilizzano i mezzi ferroviari per spostarsi.

Nel dettaglio, la Polizia Ferroviaria ha organizzato 11 servizi specifici di vigilanza a bordo dei treni, monitorando attentamente il flusso dei viaggiatori sia in arrivo che in partenza dagli scali ferroviari. Sono stati effettuati controlli a campione su persone e bagagli, oltre che all’interno dei depositi, per prevenire e contrastare qualsiasi forma di illecito.

Identificate oltre 850 persone: una denuncia per atti osceni

Durante queste attività, gli agenti della Polfer hanno identificato oltre 850 persone. Tra queste, una è stata denunciata alla Procura della Repubblica in seguito a una segnalazione ricevuta da una viaggiatrice. La donna, insieme al figlio minore di 10 anni, ha assistito a comportamenti di autoerotismo da parte di un giovane a bordo di un treno regionale sulla tratta tra Palazzolo sull’Oglio e Cologne.

L’episodio ha suscitato forte turbamento tra i passeggeri presenti, in particolare per la presenza del minore. La Polizia Ferroviaria di Brescia ha immediatamente avviato un’attività d’indagine che ha portato all’identificazione del responsabile, un 21enne di origini tunisine residente a Palazzolo sull’Oglio.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

La ricostruzione dei fatti e il riconoscimento dell’autore sono stati resi possibili grazie all’analisi dei fotogrammi estratti dall’impianto di videosorveglianza installato a bordo del treno. Le immagini hanno permesso agli agenti di individuare senza ombra di dubbio il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi.

La tempestività dell’intervento e la collaborazione tra i diversi uffici della Polizia Ferroviaria hanno consentito di assicurare alla giustizia il responsabile del grave episodio di atti osceni in luogo pubblico, avvenuto in presenza di un minore.

L’impegno della Polfer nella tutela dei viaggiatori

L’episodio conferma l’impegno costante della Polizia Ferroviaria nel contrasto ai comportamenti illeciti a bordo dei treni, con particolare attenzione alla tutela delle categorie più vulnerabili, come donne e minori. La presenza degli agenti sui convogli e nelle stazioni rappresenta un deterrente fondamentale contro ogni forma di reato e contribuisce a garantire un ambiente più sicuro per tutti i viaggiatori.

Le attività di prevenzione e controllo vengono costantemente rafforzate, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza e sulle tratte considerate più a rischio. L’obiettivo è quello di prevenire episodi di violenza, furto, molestie e altri comportamenti contrari alla legge e al buon costume.

Provvedimenti amministrativi e misure di prevenzione

Alla luce della pericolosità del soggetto, incline a delinquere e già gravato da precedenti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, come previsto dal Codice delle leggi Antimafia.

Questa misura rappresenta un importante strumento di prevenzione, volto a scoraggiare la reiterazione di reati e a tutelare la sicurezza pubblica. L’Avviso Orale viene emesso nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, invitandoli formalmente a tenere una condotta conforme alla legge.

Avviato il procedimento per la revoca del permesso di soggiorno

Oltre alla denuncia penale e alla misura di prevenzione, su disposizione del Questore è stato avviato dall’Ufficio Immigrazione della Questura il procedimento amministrativo finalizzato alla revoca del permesso di soggiorno del giovane. Tale provvedimento potrebbe portare, in caso di esito positivo, alla sua espulsione dal territorio nazionale.

La revoca del permesso di soggiorno e la successiva espulsione rappresentano strumenti previsti dalla normativa italiana per contrastare la presenza di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. In questo caso, la gravità dei fatti e i precedenti del giovane hanno indotto le autorità a procedere con la massima celerità.

La sicurezza sui treni: un impegno quotidiano

L’episodio avvenuto sulla tratta tra Palazzolo sull’Oglio e Cologne riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico, in particolare sui treni regionali spesso frequentati da studenti, lavoratori e famiglie. La Polizia Ferroviaria rinnova l’invito a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto o illecito, sottolineando come la collaborazione dei cittadini sia fondamentale per prevenire e contrastare i reati.

Le attività di controllo e prevenzione proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire viaggi sicuri e sereni a tutti gli utenti del servizio ferroviario.

