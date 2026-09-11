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Un uomo di 27 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni dopo aver aggredito due agenti della Polizia di Stato sul lungomare Galileo Galilei. L’episodio si è verificato intorno alle ore 12.00 nei pressi del parcheggio di Baia Verde, a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver colpito un poliziotto alla testa con una gamba di sedia in legno.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la centrale operativa ha ricevuto una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. La segnalazione riguardava un individuo in evidente stato di agitazione che stava lanciando pietre sulla strada, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti e degli automobilisti sul lungomare Galileo Galilei, nei pressi del parcheggio di Baia Verde.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli sono intervenuti tempestivamente sul posto. Hanno individuato un uomo, nato nel 1999 e già conosciuto dagli uffici di polizia, che impugnava un bastone in legno e alcune pietre. Gli operatori delle Volanti hanno tentato di riportare la calma, intimandogli di deporre gli oggetti pericolosi. Nonostante un iniziale momento di apparente tranquillità, l’uomo ha rifiutato di collaborare e ha mantenuto un atteggiamento minaccioso.

L’aggressione agli agenti e l’uso del taser

Vista la situazione di pericolo, uno degli agenti ha estratto il taser in dotazione, cercando di dissuadere l’uomo dal proseguire con il suo comportamento aggressivo. Tuttavia, anche questo tentativo non ha avuto effetto. L’uomo, armato di quello che si è poi rivelato essere una gamba di sedia in legno, ha colpito alla testa uno degli operatori. A quel punto, il taser è stato utilizzato, ma i dardi non hanno raggiunto il bersaglio a causa dei rapidi movimenti dell’aggressore.

Nonostante la resistenza opposta dall’uomo, gli agenti sono riusciti a bloccarlo grazie anche all’intervento di un collega della Guardia di Finanza, libero dal servizio, che si trovava casualmente nei pressi e ha assistito alla scena. L’uomo è stato quindi immobilizzato e condotto presso il Commissariato per gli accertamenti di rito.

Le conseguenze per gli agenti e la posizione dell’arrestato

Durante l’aggressione, uno degli agenti della Polizia di Stato ha riportato una lesione lacero contusa al capo, giudicata guaribile in 15 giorni. Un altro agente ha subito lesioni a una mano, con una prognosi di 20 giorni. Dopo aver sentito il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Lecce, l’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni e condotto in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Questura per valutare la sua posizione amministrativa.

Le indagini in corso

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte della Questura per chiarire la posizione amministrativa dell’arrestato e per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L’attenzione resta alta per prevenire episodi simili e garantire la sicurezza pubblica nella zona di Lecce.

IPA