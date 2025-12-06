Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro Daspo urbani emessi dal Questore della provincia di Ancona a seguito di una rissa avvenuta lo scorso novembre all’esterno di un locale pubblico lungo la SS16 a Montemarciano. I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti nell’episodio, che si è distinto per la particolare pericolosità delle condotte messe in atto.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione del Questore è arrivata dopo un’attenta valutazione dei fatti accaduti a Montemarciano nel mese di novembre. L’episodio, che ha visto coinvolte quattro persone, si è verificato all’esterno di un esercizio pubblico situato lungo la SS16, una delle principali arterie stradali della zona.

I fatti: una rissa degenerata in violenza

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la rissa è scoppiata tra quattro soggetti che, dopo un alterco, sono passati alle vie di fatto. Nel corso della colluttazione, uno dei partecipanti ha prelevato un piccone dalla propria automobile e ha tentato di colpire gli altri con una serie di fendenti, che fortunatamente non hanno raggiunto il bersaglio. La situazione è ulteriormente degenerata quando lo stesso individuo si è messo alla guida della sua vettura e ha speronato l’auto di uno degli altri coinvolti, facendola finire sulla carreggiata. Solo per un caso fortuito è stato evitato un incidente con un altro veicolo in transito.

Le misure adottate: Daspo urbano fino al 2026

Alla luce della gravità dei fatti, il Questore della provincia di Ancona ha deciso di applicare la misura di prevenzione del Daspo urbano, nota anche come D.Ac.Ur., nei confronti dei quattro protagonisti della vicenda. Il provvedimento prevede il divieto, fino al 2026, di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di due locali pubblici situati lungo la SS16 nel territorio di Marina di Montemarciano. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini e degli avventori dei locali della zona.

Un bilancio in crescita: oltre cento Daspo urbani dall’inizio dell’anno

Con questi ultimi provvedimenti, salgono a 110 Daspo urbani quelli emessi dal Questore Capocasa dall’inizio dell’anno. Un dato che testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni di violenza e disordine pubblico, soprattutto nei luoghi di aggregazione e lungo le principali vie di comunicazione della provincia di Ancona. Le misure di prevenzione, come il Daspo urbano, rappresentano uno strumento fondamentale per arginare comportamenti pericolosi e tutelare la sicurezza collettiva.

