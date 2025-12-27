Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASPO), della durata compresa tra uno e due anni, sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi dell’U.S. Lecce, a seguito di episodi di violenza e altre condotte illecite avvenute durante recenti incontri calcistici. I provvedimenti sono stati adottati per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive, come comunicato dalla Questura della Provincia di Lecce.

Provvedimenti emessi dopo indagini della DIGOS

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine della Questura di Lecce ha proposto l’adozione dei DASPO dopo approfondite indagini condotte dalla DIGOS. Le indagini hanno permesso di identificare quattro tifosi ritenuti responsabili, a vario titolo, di condotte illecite legate a eventi sportivi.

Dettagli sugli episodi contestati

Due dei provvedimenti sono stati emessi nei confronti di due tifosi, rispettivamente di 43 anni e 35 anni, entrambi residenti a Lecce. I fatti risalgono al termine dell’incontro Lecce–Torino, disputato il 30 novembre. I due, insieme ad altri sostenitori locali, si sono appostati nei pressi dell’area di parcheggio destinata ai tifosi ospiti dello stadio, con il volto coperto e armati di bastoni, con l’intenzione di tendere un agguato ai tifosi del Torino. L’azione è stata sventata solo grazie al massiccio servizio di ordine pubblico predisposto per l’occasione, che ha impedito che la violenza si concretizzasse.

Accensione e lancio di fumogeno in Curva Nord

Nel corso della stessa partita, un altro tifoso locale, di 38 anni, è stato individuato come responsabile dell’accensione di un fumogeno nella Curva Nord. Il fumogeno è stato poi lanciato all’interno del terreno di gioco, provocando una densa coltre di fumo. Questa condotta illecita ha portato all’emissione di un terzo DASPO della durata di un anno.

Petardi e fumogeni nascosti nello zaino

In occasione dell’incontro Lecce–Pisa del 12 dicembre, un tifoso di 30 anni, nato a Brindisi ma residente nel capoluogo, è stato fermato ai varchi di accesso allo stadio durante i controlli di filtraggio. Gli agenti hanno trovato nello zaino del giovane due petardi e due fumogeni, materiale che era stato occultato con l’intento di introdurlo nell’impianto sportivo. Questo episodio ha determinato l’adozione del quarto DASPO, anch’esso della durata di un anno.

