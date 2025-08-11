Fondatore di Liu Jo Vannis Marchi nell'aereo ultraleggero precipitato in Versilia, salvo dopo lo schianto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il fondatore di Liu Jo, Vannis Marchi, è precipitato con il suo ultraleggero lungo il litorale apuano, a Vittoria Apuana, vicino l‘autostrada A12. I testimoni parlano di “boato fragoroso”. L’imprenditore 78ennne è stato raggiunto dai soccorsi e trasportato in ospedale.

Cade con l’ultraleggero vicino all’A12

Nella giornata del 10 agosto il fondatore di Liu Jo è rimasto coinvolto in un incidente a bordo del suo ultraleggero. Vannis Marchi, 78 anni, originario di Carpi, stava guidando nei pressi dell’autostrada A12 quando il mezzo è precipitato. Ancora in corso gli accertamenti sul motivo della caduta.

Il mezzo viaggiava a bassa quota, nei pressi dell’aeroporto, al momento dello schianto in un campo in Toscana, a Forte dei Marmi, tra via Gobetti e l’A12.

IPA Vannis Marchi e Kate Moss nel 2012

L’impatto ha distrutto il mezzo, ma ha protetto il pilota. Non ha riportato fratture, ma non è riuscito a uscire dal mezzo in autonomia per via delle escoriazioni e del dolore. Raggiunto sul posto dai soccorsi, chiamati dai testimoni spaventati per il peggio, è stato medicato sul posto e ha raggiunto l’ospedale in codice giallo.

Cosa è successo?

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto. Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze, ma soprattutto i dati tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti mezzi di emergenza dall’automedica di Querceta, un’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, i Vigili del Fuoco, la Polizia e il personale della Società Autostrade.

Secondo le prime informazioni si può ipotizzare, come hanno fatto gli agenti, che l’imprenditore volesse atterrare nell’aeroporto poco distante. La distanza dall’aeroporto di Cinquale al momento dello schianto era di poco più di un chilometro.

Potrebbe però aver urtato un cavo, visto il volo a bassa quota, e aver perso il controllo del velivolo. Il boato è stato tanto forte che i testimoni hanno creduto che per Marchi non ci fosse più nulla da fare.

Chi è Vannis Marchi?

Vannis Marchi è un imprenditore nato a Carpi, in provincia di Modena. Dopo gli esordi negli anni ’80 nella produzione di maglieria per marchi italiani, nel 1995 ha fondato insieme al fratello Marco il brand di moda Liu Jo, oggi noto a livello internazionale, anche grazie alla collaborazione con la famosa Kate Moss.

Oggi Liu Jo impiega oltre 500 persone, è presente in diversi mercati esteri e registra un fatturato superiore ai 400 milioni di euro.