Fondi ad Hamas, indagata anche la famiglia di Hannoun, FdI attacca Laura Boldrini e il Pd: "Lo hanno osannato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Diversi familiari di Mohamed Hannoun sono indagati nell’inchiesta che accusa il presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia di aver utilizzato tre società benefiche per finanziare Hamas illegalmente. Fratelli d’Italia ha attaccato in Parlamento l’opposizione, accusando il Pd, Avs e il Movimento 5 Stelle di aver sostenuto Hannoun, nominando in particolare le deputate Laura Boldrini e Stefania Ascari.

Indagata anche la famiglia di Hannoun

Gli indagati nell’inchiesta sui supposti finanziamenti ad Hamas provenienti dall’Italia attraverso tre associazioni di beneficenza si è allargata: il numero degli indagati è passato da 9 a 25 persone.

Tra queste ci sarebbero anche la moglie e due dei figli di Mohamed Hannoun, il leader dell’Associazione dei Palestinesi in Italia che viene descritto dagli investigatori come il principale referente di Hamas nel nostro Paese.

ANSA Mohamed Hannoun

I tre familiari sono accusati non solo di essere stati a conoscenza della vera destinazione dei fondi raccolti dalle associazioni ma, nel caso dei figli, anche di aver trasportato il denaro raccolto.

L’inchiesta sui fondi ad Hamas

Nei giorni scorsi la guardia di finanza, la Digos e la polizia hanno arrestato nove persone, tutte accusate di aver utilizzato tre associazioni di beneficenza in sostegno alla Palestina per finanziare Hamas.

In totale, dal 7 ottobre 2023, l’organizzazione avrebbe fornito al gruppo che controllava la Striscia di Gaza circa 7 milioni di euro. Il traffico di denaro è stato scoperto tramite la segnalazione di alcuni movimenti di denaro sospetti nei Paesi Bassi.

Tra le persone più importanti tra quelle arrestate c’è Mohamed Hannoun, tra i leader della comunità palestinese in Italia, che vive stabilmente nel nostro Paese da circa 30 anni.

Gli attacchi di Fratelli d’Italia all’opposizione

In Parlamento, alcuni esponenti di Fratelli d’Italia hanno attaccato le opposizioni, accusandole di aver “osannato e coccolato” Hannoun.

In particolare, sono state nominate le deputate Laura Boldrini che si sarebbe “Fatta fotografare con Hannoun alla Camera” secondo il deputato di FdI Giovanni Donzelli, e Stefania Ascari (M5S), che avrebbe preso parte a missioni in Cisgiordania insieme all’indagato.

Il M5S ha difeso Ascari, accusando FdI di “non aspettare nemmeno l’inchiesta” prima di accusare, mentre Boldrini ha risposto dicendo di aver incontrano Hannoun “una sola volta per pochi minuti”.