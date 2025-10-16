Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una sospensione e numerose irregolarità emerse durante i controlli effettuati dalla Polizia di Stato su due esercizi commerciali gestiti da cittadini stranieri nel centro di Fondi. L’operazione, condotta in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Latina, ha portato all’accertamento di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e normativa amministrativa.

Controlli congiunti tra Polizia e ASL

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di monitoraggio sull’immigrazione irregolare e sul rispetto delle normative nei luoghi di lavoro prosegue senza sosta nella provincia di Latina. In particolare, l’attenzione si è concentrata su due esercizi commerciali situati in via Roma, nel cuore di Fondi, entrambi gestiti da cittadini stranieri.

Le violazioni riscontrate nel primo locale

Nel corso delle ispezioni, nel primo dei due esercizi commerciali sono state rilevate alcune violazioni di lieve entità relative alla normativa sulla tutela della privacy. Inoltre, sono state contestate contravvenzioni riguardanti gli obblighi formativi previsti per i datori di lavoro, a conferma di una situazione amministrativa non pienamente regolare.

Gravi irregolarità e sospensione nel secondo esercizio

Ben più gravi sono risultate le irregolarità riscontrate nel secondo esercizio commerciale, per il quale è stata disposta la sospensione dell’attività. Gli agenti hanno accertato carenze significative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, tali da rendere necessaria l’immediata interruzione delle attività. Oltre a ciò, sono emerse ulteriori infrazioni: mancata esposizione dei prezzi, strumenti di pesatura non tarati, assenza della cartellonistica obbligatoria per la privacy e mancata esibizione dell’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, indispensabile per le attività che impiegano personale dipendente.

Altre irregolarità amministrative e mancanza di autorizzazioni

Nel corso dei controlli, la Polizia di Stato ha richiesto senza successo l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la vendita di superalcolici. Non sono state inoltre presentate la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la DIA (Denuncia di Inizio Attività), documenti fondamentali per l’esercizio regolare di attività commerciali.

Controllati 73 cittadini stranieri

Durante l’operazione, sono stati identificati e controllati complessivamente 73 cittadini stranieri. L’attività di verifica si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio volto a contrastare l’immigrazione irregolare e a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Le conseguenze dei controlli

A seguito delle numerose irregolarità accertate, le autorità hanno disposto la sospensione dell’attività commerciale del secondo esercizio. L’azione congiunta tra Polizia di Stato e Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Latina conferma l’impegno delle istituzioni nel garantire la legalità e la sicurezza, sia per i lavoratori che per i consumatori.

