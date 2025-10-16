Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadine italiane sono state allontanate da Fondi per tre anni con un provvedimento di foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore della Provincia di Latina. La misura è stata adottata dopo che le donne sono state sorprese a chiedere denaro con insistenza e a minacciare i passanti in piazza Matteotti. Il provvedimento, motivato dalla tutela dell’ordine pubblico, è stato reso possibile grazie alla segnalazione delle forze dell’ordine e alla testimonianza di un cittadino.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Latina ha disposto due provvedimenti di foglio di via obbligatorio nei confronti di altrettante cittadine italiane provenienti dalla Campania. Il provvedimento prevede il divieto di ritorno nel territorio comunale di Fondi per un periodo di tre anni.

L’episodio in piazza Matteotti

L’intervento delle autorità è scaturito da una segnalazione congiunta del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi e della Polizia Locale, a seguito di un episodio avvenuto in piazza Matteotti. Qui, le due donne sono state sorprese mentre chiedevano denaro ai passanti con atteggiamento insistente e, in alcuni momenti, velatamente minaccioso. Questo comportamento ha generato disagio tra numerosi cittadini e automobilisti che si trovavano a parcheggiare o a ritirare il ticket per la sosta presso i parcometri della zona centrale della città.

Il ruolo decisivo della testimonianza

Determinanti per l’adozione del provvedimento sono state le dichiarazioni di un cittadino testimone dei fatti. La sua testimonianza ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, fornendo elementi essenziali per l’intervento delle autorità competenti. Grazie a queste informazioni, è stato possibile procedere con l’identificazione delle due donne e avviare le procedure per l’allontanamento.

Nuove minacce durante l’identificazione

Durante la fase di identificazione e raccolta delle testimonianze, una delle due donne ha rivolto nuove minacce nei confronti del testimone, nonostante la presenza degli agenti. Questo ulteriore comportamento ha aggravato la posizione delle interessate, rafforzando le motivazioni alla base dell’applicazione della misura di prevenzione personale.

Le ragioni del provvedimento

Il foglio di via obbligatorio è previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La sua finalità è quella di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, impedendo alle persone ritenute pericolose di tornare nei luoghi in cui hanno posto in essere comportamenti molesti o potenzialmente lesivi per la collettività. In questo caso, la misura è stata adottata per prevenire ulteriori episodi di molestie e minacce ai danni dei cittadini di Fondi.

