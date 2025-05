Fondi pubblici gonfiati e lavori fantasma: sequestro da 787mila euro a imprenditore e funzionari a Salerno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 787 mila euro il sequestro effettuato dalla Polizia di Stato a Salerno nell’ambito di un’indagine su presunti illeciti commessi da pubblici ufficiali e un imprenditore. Il provvedimento è stato eseguito oggi a seguito di un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Salerno.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine coinvolge attuali ed ex amministratori del Comune di Valva e un imprenditore, accusati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. Il sequestro è stato disposto nei confronti dell’imprenditore, rappresentante legale della FGA srl, per il presunto reato di truffa aggravata in concorso con i funzionari pubblici.

Origine delle indagini

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia del Sindaco di Valva il 2 novembre 2023, riguardante presunti illeciti legati a un appalto per la “sistemazione idrogeologica” del territorio in località San Abbondio. Le accuse includono la falsificazione di documenti pubblici e la certificazione falsa dell’esecuzione dei lavori.

Ulteriori sviluppi

Ulteriori accuse di falsità ideologica e truffa sono state mosse contro l’imprenditore e altri funzionari, per aver certificato falsamente l’esecuzione dei lavori e il collaudo statico delle opere. Queste azioni avrebbero permesso alla FGA srl di incassare indebitamente 787 mila euro e di ottenere illegittimamente la classificazione per lavori di categoria “super specialistica”.

Decisione del Giudice

Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo della somma di 787 mila euro nella disponibilità della FGA srl, considerata profitto del reato di truffa aggravata ai danni del Comune di Valva. La decisione è stata impugnata dalla Procura per contestazioni non ritenute gravi e per l’assenza di esigenze cautelari personali.