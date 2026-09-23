Fondo agricolo a Licata sommerso da rifiuti, amianto e veicoli fuori uso: due coniugi nei guai

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Due coniugi sono stati indagati per gestione e smaltimento illecito di rifiuti speciali e per aver realizzato opere edilizie senza permesso a Licata (Agrigento). L’operazione, condotta dai Carabinieri con il supporto dell’ARPA di Agrigento, ha portato al sequestro preventivo di un fondo agricolo, dove erano stati depositati ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con gravi conseguenze per l’ambiente.

Le indagini e l’intervento delle autorità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività ispettiva si è svolta nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dei reati ambientali e alla tutela della salute pubblica. I militari della Stazione di Licata, insieme al personale tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) di Agrigento, hanno effettuato un controllo approfondito su un fondo agricolo di proprietà di una 56enne del posto, utilizzato di fatto dal marito 59enne.

Le accuse e i materiali rinvenuti

I due coniugi sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, poiché ritenuti responsabili di gestione e smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Inoltre, sono accusati di aver realizzato opere edilizie senza il prescritto permesso di costruire. Nel fondo agricolo, infatti, sono stati trovati direttamente sul terreno naturale ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui pneumatici fuori uso, miscele bituminose, pietrisco per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose, autocarri e altri veicoli fuori uso non bonificati, imballaggi in plastica, metallo e legno, materiali da costruzione contenenti amianto ed elettrodomestici dismessi.

Le conseguenze ambientali e il sequestro dell’area

L’accumulo di tali materiali ha comportato un serio pregiudizio per l’ambiente circostante. Per questo motivo, l’intera area interessata è stata sottoposta a sequestro preventivo, in accordo con l’Autorità Giudiziaria. L’azione delle forze dell’ordine si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione e repressione dei reati ambientali, con l’obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e il territorio.

IPA