Fontana crolla nella festa per la vittoria della Spagna ai Mondiali, 13enne morto schiacciato a Ciudad Rodrigo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La festa della Spagna per la vittoria ai Mondiali 2026 si è trasformata in tragedia a Ciudad Rodrigo, Salamanca, dove un 13enne è morto in seguito al crollo di una fontana. Altre due persone sono rimaste ferite. La polizia ha confermato il decesso e l’amministrazione comunale ha diffuso una nota per esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.

13enne morto in Spagna alla festa per la vittoria ai Mondiali: cos’è successo

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da El Pais, un gruppo di giovani si trovava all’interno della fontana di Árbol Gordo a Ciudad Rodrigo, Salamanca, per celebrare il successo della “Roja” quando parte della struttura è crollata sotto il peso della folla. La tragedia si è verificata 33 minuti dopo la mezzanotte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio.

Diversi agenti di polizia locali hanno tentato di soccorrere il 13enne, rimuovendo le macerie per liberarlo. Purtroppo, però, il giovane è deceduto a causa delle ferite riportate, come confermato da fonti di polizia.

La nota del Comune di Ciudad Rodrigo

Il Comune di Ciudad Rodrigo ha espresso il suo dolore e le sue condoglianze in un comunicato: “L’intera città condivide questo dolore e si stringe alla famiglia e agli amici del bambino”.

“Quella che sarebbe dovuta essere una celebrazione per la vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali si è trasformata in una tragedia per l’intera comunità di Ciudad Rodrigo“, ha affermato l’amministrazione comunale, esprimendo anche l’augurio di una “pronta guarigione” per tutte le altre persone rimaste coinvolte nell’incidente.

L’amministrazione ha annunciato che le bandiere del Consiglio comunale saranno a mezz’asta fino al 22 luglio.

ANSA

Cosa è successo alla finale dei Mondiali Spagna-Argentina

Nella serata italiana di domenica 19 luglio, la Spagna ha sconfitto l’Argentina nella finale dei Mondiali 2026, ospitati da Usa, Canada e Messico.

La partita finale, andata in scena al Metlife Stadium in New Jersey, è stata decisa ai tempi supplementari da una rete messa a segno dall’attaccante spagnolo Ferran Torres al minuto 106.

Scontri in Argentina dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali

In seguito alla vittoria della Spagna in finale al Mondiale contro l’Argentina, a Buenos Aires si sono verificati alcuni incidenti.

A causa degli scontri, la polizia in assetto antisommossa ha utilizzato i cannoni ad acqua contro un piccolo gruppo di manifestanti nella capitale argentina.