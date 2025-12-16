Fontana di Trevi a pagamento da gennaio 2026, assessore al Turismo di Roma spegne le polemiche: "Solo ipotesi"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A partire dal 7 gennaio 2026, la Fontana di Trevi, uno dei luoghi più iconici di Roma, potrebbe diventare a pagamento. Ma non per i residenti romani. A fornire indicazioni sulla situazione ci ha pensato Alessandro Onorato, l’assessore al Turismo della Capitale. Il politico ha spiegato che dopo l’Epifania potrebbe essere introdotto un ticket da 2 euro per poter accedere ai gradini della fontana.

Fontana di Trevi a pagamento nel 2026? Si va verso il biglietto d’ingresso

Alla Fontana di Trevi “vogliamo fare cose rivoluzionarie, come creare una fila ordinata per entrare e uscire ed evitare che si porti del cibo all’interno. Stiamo facendo una sperimentazione che sta andando molto bene e poi vediamo. Chiaramente se si vuol passare sulla piazza lo si può fare liberamente”. Così Alessandro Onorato, intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

L’assessore ha anche commentato le indiscrezioni di stampa secondo cui il celebre monumento diventerà, dal 7 gennaio 2026, a pagamento per i turisti. La zona interessata sarebbe quella dei gradini attorno alla fontana.

“Sì, una sorta di anfiteatro. Stiamo ragionando col sindaco cosa fare, l’idea potrebbe essere quella di introdurre un ticket per i non residenti, ci stiamo ragionando”, ha fatto sapere Onorato.

L’assessore ha aggiunto che è vero che si sta anche pensando di chiedere un pagamento, spiegando che “è verosimile che a breve si possa introdurre un nuovo meccanismo”. “Vediamo, questo lo dirà il sindaco, ora facciamo passare l’anno. Ma voglio chiarire che nessuno vuole innalzare cancellate o cose strane, a differenza di quanto ho letto oggi”, ha puntualizzato l’assessore.

Il ticket potrebbe costare 2 euro

Niente cancellate ma il ticket da pagare molto probabilmente sì: “Qualora si volesse accedere ai gradini del monumento stiamo definendo un meccanismo di accesso tramite il pagamento di un biglietto, cosa che mi pare veramente super logica”.

“Se la Fontana di Trevi fosse in America o in qualunque altro luogo europeo ti avrebbero fatto pagare 50 euro. Due euro può essere una cifra accettabile? Mi sembra il minimo che si possa fare”, ha concluso Onorato.

Fontana di Trevi, da dove si entra e si esce e il precedente del Pantheon

Alla fine del 2024, quando furono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria alla fontana, il comune di Roma aveva introdotto il numero chiuso per le visite. Il limite massimo era stato fissato a 400 persone alla volta.

Già allora il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore al Turismo, avevano dichiarato che l’amministrazione avrebbe valutato di inserire la formula del biglietto d’ingresso a pagamento.

L’ipotesi, come accade ancora oggi, aveva innescato polemiche: da un lato chi considerava che un monumento così celebre dovesse continuare a essere totalmente “free”, dall’altro chi invece sosteneva il pagamento di un ticket fosse una buona idea, utile a evitare la ressa nei pressi della fontana e a rendere l’esperienza dei turisti maggiormente godibile.

Attualmente si può osservare la Fontana di Trevi direttamente dalla scalinata. L’uscita viene effettuata da un varco dal lato di via dei Crociferi. All’ingresso e all’uscita c’è il personale dedicato all’accoglienza e alla sicurezza, che regola il numero degli ingressi.

La Fontana di Trevi seguirà lo stesso percorso del Pantheon? Probabilmente sì. Quest’ultimo monumento è a pagamento dal 3 luglio del 2023. Il ticket, con riduzioni previste per alcune categorie, costa 5 euro. Da quando è stato introdotto il biglietto, ci sono stati diversi risultati positivi: ad esempio gli accessi sono oggi più ordinati e gli incassi servono a sostenere i costi di gestione.