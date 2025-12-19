Fontana di Trevi a Roma a pagamento con biglietto da 2 euro, ora è ufficiale: chi è esentato dal ticket

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dalle 9 alle 22 l’accesso al catino, il punto più prossimo alla Fontana di Trevi, sarà a pagamento. La tariffa è riservata ai non residenti , dunque principalmente ai turisti e ammonterà a due euro. Lo ha deciso la giunta del sindaco di Roma Gualtieri, che ha esteso la stessa misura ad altri musei. La nuova misura entrerà in vigore dal 1° febbraio 2026.

Due euro per visitare la Fontana di Trevi

Dal 1° febbraio 2026 l’accesso al catino della Fontana di Trevi, ovvero al punto più prossimo, sarà a pagamento. La tariffa sarà riservata ai non residenti e ammonterà a due euro.

Come precisato dal sindaco Roberto Gualtieri sul sito istituzionale di Roma Capitale, la misura servirà a “favorire la tutela, sostenere la valorizzazione e promuovere l’accessibilità ai propri Musei Civici e ad alcuni dei suoi luoghi monumentali più iconici”.

ANSA A Roma dal 1° febbraio l’accesso alla Fontana di Trevi e altri musei sarà a pagamento: la tariffa di due euro è riservata ai non residenti

La decisione, dopo tanto tempo in cui la possibilità dell’accesso a pagamento alla Fontana di Trevi era in discussione, è arrivata venerdì 19 dicembre.

Per i romani l’ingresso sarà gratuito, lo stesso vale per i possessori della Mic Card, per i bambini fino a 5 anni e per le persone con disabilità. Le stesse tariffe si applicheranno anche nella prima domenica del mese.

Gli altri musei a pagamento

Insieme alla Fontana di Trevi, come anticipato, in altri musei verrà applicata la stessa tariffa. Parliamo della Villa di Massenzio, il Museo Napoleonico, il Museo Carlo Barracco, il museo Bilotti e il museo Canonica.

Anche in questi casi i residenti della Capitale avranno l’accesso gratuito, compresi già citati possessori di Mic Card, i bambini fino a 5 anni di età e le persone con disabilità insieme ai loro accompagnatori.

Il commento dell’Assessore alla Cultura

Raggiunto da Roma Today, l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio ha ricordato che la Fontana di Trevi “si trova in un contesto fragile” in quanto collocata in “una piazza molto piccola”.

“Trovo giusto che (…) i turisti che vengono a Roma a visitare un museo, un sito archeologico, un bene della città, paghino per ammirarlo”, aggiunge Smeriglio, che precisa che “questo ci darebbe delle risorse” soprattutto per “intervenire sulla manutenzione“.