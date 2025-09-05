Fontana provoca Vannacci al ritrovo dei Giovani Padani, l'attacco al generale sul piano per la Lega

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha attaccato il vicesegretario del suo partito, la Lega, durante un evento dei Giovani Padani. Fontana ha richiamato le radici della Lega come movimento nato al Nord, in contrapposizione alla dimensione nazionale che il partito ha assunto durante la segreteria di Matteo Salvini.

Cosa ha detto Fontana ai Giovani Padani

In occasione del congresso dei Giovani Padani, la sezione giovanile della Lega, che in realtà dal 2021 sichiama Lega Giovani, il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha attaccato duramente il vicesegretario del partito, Roberto Vannacci:

C’è qualcuno che vuole “vannaccizzare” la lega. Io dico “col c***o” che ci riesce. Io sono della Lega, della Lega Lombarda.

Davanti a un pubblico molto legato alla tradizione leghista come i Giovani Padani, Fontana ha rievocato le radici federaliste e indipendentiste su cui si basava il partito prima della segreteria di Matteo Salvini.

Perché Fontana a attaccato Vannacci

La Lega sta affrontando un passaggio politico complesso, in vista delle prossime elezioni regionali. Salvini sta cercando di mantenere alcuni candidati in regioni oggi governate da un presidente leghista, ma il partito ha perso molta importanza sia a livello locale, sia a livello nazionale.

Fratelli d’Italia, di gran lunga il primo partito della coalizione di centrodestra, ha scavalcato la Lega anche in Veneto alle ultime europee e oggi spinge per candidare un proprio esponente in molte regioni.

Questo ha indispettito la dirigenza locale della Lega, che rischia di perdere molto del potere accumulato negli anni per via del declino del partito a livello nazionale.

Quello di Fontana non è il primo attacco a Vannacci

Vannacci, scelto esplicitamente da Salvini dopo il successo del suo libro come vicesegretario, è simbolo della svolta nazionale della Lega. Non è peraltro la prima volta che l’ex generale subisce un attacco di questo tipo.

A scontrarsi con Vanancci sulle liste per le regionali in Toscana è stata anche Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega preoccupata del fatto che l’ex generale voglia inserire in alcune liste bloccate personaggi vicini a lui. Ceccardi ha dichiarato:

La politica non è come l’esercito: qui c’è un gruppo di persone che non ricevono ordini, se non quelli morali che sentono dentro di sé.