Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Le etichette strappate erano rimaste nel camerino, mentre i vestiti erano finiti nella borsa insieme a un paio di forbici. Così una 21enne è stata scoperta in un negozio di abbigliamento del polo commerciale di Collestrada, a Perugia, e denunciata dalla Polizia per furto aggravato e possesso di oggetti atti a offendere.

Il furto nel camerino a Collestrada

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, a dare l’allarme è stato l’addetto alla sicurezza del negozio, insospettito dai movimenti della ragazza dentro il camerino. Quando ha provato ad avvicinarla lei ha tentato la fuga, ma è stata raggiunta e trattenuta fino all’arrivo delle Volanti, chiamate attraverso il numero unico di emergenza 112.

Davanti agli agenti la giovane ha mostrato spontaneamente il contenuto della borsa: dentro c’erano alcuni capi del negozio e le forbici, che secondo la ricostruzione avrebbe usato per togliere i dispositivi antitaccheggio. A confermarlo, le varie etichette ritrovate nel camerino.

La refurtiva restituita e la denuncia

I vestiti, per un valore di oltre 100 euro, sono stati restituiti al negozio. La 21enne è stata denunciata a piede libero all’autorità giudiziaria per furto aggravato e per il possesso delle forbici, considerate un oggetto atto a offendere.

IPA