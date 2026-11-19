Forbici per staccare l'antitaccheggio nel camerino a Collestrada, tradita dalle etichette: denunciata 21enne
Fermata dopo un tentativo di fuga in un negozio di Collestrada, aveva nella borsa abiti e forbici: denunciata una giovane nata nel 2005.
Le etichette strappate erano rimaste nel camerino, mentre i vestiti erano finiti nella borsa insieme a un paio di forbici. Così una 21enne è stata scoperta in un negozio di abbigliamento del polo commerciale di Collestrada, a Perugia, e denunciata dalla Polizia per furto aggravato e possesso di oggetti atti a offendere.
Il furto nel camerino a Collestrada
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, a dare l’allarme è stato l’addetto alla sicurezza del negozio, insospettito dai movimenti della ragazza dentro il camerino. Quando ha provato ad avvicinarla lei ha tentato la fuga, ma è stata raggiunta e trattenuta fino all’arrivo delle Volanti, chiamate attraverso il numero unico di emergenza 112.
Davanti agli agenti la giovane ha mostrato spontaneamente il contenuto della borsa: dentro c’erano alcuni capi del negozio e le forbici, che secondo la ricostruzione avrebbe usato per togliere i dispositivi antitaccheggio. A confermarlo, le varie etichette ritrovate nel camerino.
La refurtiva restituita e la denuncia
I vestiti, per un valore di oltre 100 euro, sono stati restituiti al negozio. La 21enne è stata denunciata a piede libero all’autorità giudiziaria per furto aggravato e per il possesso delle forbici, considerate un oggetto atto a offendere.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.