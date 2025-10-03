Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 6.800 euro in contanti sequestrati dai Carabinieri a Forlì. Un giovane di 28 anni è stato fermato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel corso di un controllo mirato, condotto nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga nella città romagnola.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito delle costanti attività di monitoraggio e repressione del traffico di droga portate avanti dall’Arma di Forlì. Durante un servizio di controllo in una zona considerata sensibile, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha notato un’autovettura sospetta e ha deciso di procedere a un controllo.

Il controllo e la scoperta della droga

Il conducente dell’auto, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha mostrato subito segni di nervosismo e preoccupazione, elementi che hanno insospettito i militari. Dall’abitacolo del veicolo, i Carabinieri hanno percepito un odore acre, tipico delle sostanze stupefacenti come l’hashish. Gli accertamenti immediati hanno permesso di trovare, nel vano portaoggetti, un contenitore con una modica quantità di hashish.

La perquisizione domiciliare e il maxi sequestro

Alla luce di quanto emerso durante il controllo stradale, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del giovane. Qui, la scoperta è stata ancora più significativa: sono stati rinvenuti oltre 200 grammi di hashish e marijuana, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Insieme alle sostanze, sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 6.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Le accuse e le misure adottate

Il giovane, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato dichiarato in arresto al termine delle formalità di rito. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, il ventottenne è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

