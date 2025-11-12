Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per furto aggravato ai danni di un esercizio pubblico nella periferia di Forlì. I presunti responsabili, tra cui un minorenne, sono stati fermati dopo un inseguimento e trovati in possesso di refurtiva e strumenti da scasso.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì, supportata dai colleghi della Stazione di Ronco, è stata allertata per un furto in corso presso un esercizio commerciale situato nella zona di San Martino in Strada, nella prima periferia della città. Due individui, con il volto coperto da caschi, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre si introducevano all’interno del negozio.

L’inseguimento e il fermo dei sospetti

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno individuato i due giovani sospetti poco distanti dal luogo del reato. Alla vista delle forze dell’ordine, i presunti autori hanno tentato la fuga, ma sono stati inseguiti e bloccati dagli equipaggi intervenuti. L’azione tempestiva ha permesso di evitare che i due riuscissero a far perdere le proprie tracce.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato nella disponibilità dei fermati una somma di denaro contante, costituita da numerose monetine. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il denaro era stato sottratto dalla macchina distributrice di prodotti presente all’interno dell’attività commerciale, la quale era stata forzata con l’ausilio di due cacciaviti rinvenuti anch’essi durante il controllo. Oltre agli strumenti da scasso, i militari hanno sequestrato una modica quantità di hashish trovata addosso ai giovani.

Restituzione del denaro e provvedimenti

Il denaro recuperato è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario dell’esercizio pubblico, mentre i cacciaviti e la sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro. Al termine delle formalità di rito, i due giovani sono stati dichiarati in arresto con l’accusa di furto aggravato.

