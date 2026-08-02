Formaggi a latte crudo, cosa sono e quali sono pericolosi per i bambini

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La pericolosità dei formaggi a latte crudo torna d’attualità dopo la notizia della morte di Mattia Maestri, il bambino di Coredo, in provincia di Trento, rimasto in stato vegetativo per nove anni dopo aver mangiato un formaggio contaminato da Escherichia coli. La sua vicenda era iniziata nel 2017, dopo il consumo di un formaggio. Da allora il padre, Giovanni Battista Maestri, ha portato avanti una battaglia per maggiori tutele nei confronti dei consumatori più fragili, in particolare i bambini.

Quali sono i formaggi a latte crudo

I formaggi a latte crudo sono prodotti con latte che non subisce trattamenti termici prima della lavorazione.

A differenza dei prodotti ottenuti con latte pastorizzato, il latte crudo mantiene alcune caratteristiche aromatiche e organolettiche molto apprezzate nella tradizione casearia italiana.

Allo stesso tempo, però, richiede controlli igienici molto rigorosi lungo tutta la filiera produttiva.

Il punto centrale riguarda il possibile rischio microbiologico. In presenza di contaminazioni, alcuni batteri possono sopravvivere più facilmente, soprattutto nei prodotti freschi o poco stagionati.

Cosa è la sindrome emolitico-uremica

Tra i microrganismi più temuti c’è l’Escherichia coli produttore di Shigatossina, indicato anche come Stec, che può causare la Sindrome emolitico-uremica, una malattia rara ma grave.

La sindrome provoca piccoli coaguli di sangue in tutto il corpo che bloccano l’apporto di sangue a organi vitali come il cervello, il cuore e i reni.

Secondo il Registro Italiano Sindrome Emolitico Uremica, nel 2024 ci sono stati 57 casi di Seu, la stragrande maggioranza, 54 casi, sotto i 15 anni.

I formaggi a latte crudo più pericolosi per i bambini

Gli esperti concentrano l’attenzione soprattutto sui formaggi a latte crudo.

Come ricorda La Repubblica, rientrano in questa categoria la Fontina Dop, le Tome, il Bra, il Raschera e il Castelmagno.

Molti sono formaggi di montagna come Bitto, Valtellina Casera, Monte Veronese, formaggi di malga, il Puzzone di Moena, Taleggio e Gorgonzola

Sono presenti poi produzioni artigianali dell’Appennino e delle aree alpine, oltre a numerosi pecorini e caprini prodotti direttamente nelle aziende agricole.

La denominazione, però, non basta da sola a stabilire il rischio.

Per questo viene indicata come decisiva la lettura dell’etichetta, soprattutto quando il prodotto è destinato a bambini piccoli, donne in gravidanza, anziani o persone immunodepresse.

Formaggi a latte crudo, la proposta di legge

Dalle vicende di Mattia Maestri e del piccolo Elia Damonte è nato il disegno di legge 1205, presentato nel luglio 2024 dal senatore del Partito Democratico Lorenzo Basso.

Il provvedimento non prevede il divieto di produzione o vendita dei formaggi a latte crudo.

Il politico ha spiegato a La Repubblica che l’obiettivo è garantire “etichette chiare, visibili e comprensibili, affinché nessuna famiglia resti priva delle informazioni necessarie per proteggere i propri figli”.

Secondo Lorenzo Basso, si tratta di una norma che non limita la produzione, ma tutela il diritto dei consumatori a scegliere in modo consapevole.

Il testo è ancora fermo in Parlamento a due anni dalla presentazione.

Il senatore ha avvertito che “il tempo a disposizione della legislatura non è infinito” e ha chiesto al Governo di chiarire le ragioni dello stallo, sollecitando il Parlamento a calendarizzare la discussione.

Anche Matteo Bassetti ha parlato di formaggi a latte crudo in più occasioni sui social.

L’esperto ha ricordato che “sarebbe meglio mettere un’etichetta con scritto che sono formaggi a latte crudo. La Francia l’ha già fatto e credo che sia importante che anche l’Italia lo faccia”.