Formaggio a latte crudo ritirato per listeria, richiamati due lotti di Formaggella dai supermercati
Formaggio ritirato dai supermercati per presenza di Listeria: quali sono i lotti, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto o consumo
Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato del formaggio a latte crudo dai supermercati. Si tratta del prodotto Formaggella Latte Cruto e il motivo è la presenza di due lotti contaminati da Listeria Monocytogenes. Quelli segnalati e ritirati sono i numeri 1445 e 1462.
Quali sono i lotti con Listeria
Venerdì 17 ottobre il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un primo lotto, e poi di un secondo, per la presenza del batterio Listeria monocytogenes (certa nel primo, possibile nel secondo).
Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è IT03423CE e che il formaggio è stato prodotto da Caseificio Sociale Valsabbino a Sabbio Chiese, in provincia di Brescia.
Uno dei formaggi oggetto del ritiro da parte del Ministero della Salute
I prodotti pesano 1,7 kg a forma.
Cosa fare se si è acquistato il formaggio richiamato
Se avete acquistato uno dei prodotti del lotto in questione, la raccomandazione del Ministero della Salute è di non consumarne il contenuto.
Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.
Cosa si rischia con la listeriosi
Tutti i dettagli sull’infezione da batterio Listeria monocytogenes – Listeriosi – sono riportati sul sito del Ministero della Salute.
Si tratta di un batterio molto diffuso nell’ambiente, in grado di resistere anche alle basse temperature.
Il rischio infezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.
Il consiglio è consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive, e soprattutto tenerli separati da altri cibi durante le fasi di preparazione: il batterio, infatti, può comunque contaminare cibi già cotti.
Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:
- latte
- verdura
- formaggi molli
- carni poco cotte
- insaccati poco stagionati