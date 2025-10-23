Formaggio a latte crudo ritirato per listeria, richiamati due lotti di Formaggella dai supermercati

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato del formaggio a latte crudo dai supermercati. Si tratta del prodotto Formaggella Latte Cruto e il motivo è la presenza di due lotti contaminati da Listeria Monocytogenes. Quelli segnalati e ritirati sono i numeri 1445 e 1462.

Quali sono i lotti con Listeria

Venerdì 17 ottobre il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un primo lotto, e poi di un secondo, per la presenza del batterio Listeria monocytogenes (certa nel primo, possibile nel secondo).

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è IT03423CE e che il formaggio è stato prodotto da Caseificio Sociale Valsabbino a Sabbio Chiese, in provincia di Brescia.

Ministero della Salute

Uno dei formaggi oggetto del ritiro da parte del Ministero della Salute

I prodotti pesano 1,7 kg a forma.

Cosa fare se si è acquistato il formaggio richiamato

Se avete acquistato uno dei prodotti del lotto in questione, la raccomandazione del Ministero della Salute è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la listeriosi

Tutti i dettagli sull’infezione da batterio Listeria monocytogenes – Listeriosi – sono riportati sul sito del Ministero della Salute.

Si tratta di un batterio molto diffuso nell’ambiente, in grado di resistere anche alle basse temperature.

Il rischio infezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.

Il consiglio è consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive, e soprattutto tenerli separati da altri cibi durante le fasi di preparazione: il batterio, infatti, può comunque contaminare cibi già cotti.

Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:

latte

verdura

formaggi molli

carni poco cotte

insaccati poco stagionati