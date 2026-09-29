Formigine, arrestato un 47enne con 133,5 chili di droga: hashish e cocaina per oltre 2 milioni di euro

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È di un arresto e di oltre 133,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Formigine. Un uomo di 47 anni, residente nella cittadina, è stato fermato in flagranza di detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravata dall’ingente quantità, dopo il rinvenimento di hashish e cocaina per un valore complessivo stimato in oltre 2 milioni di euro.

Operazione antidroga a Formigine: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel pomeriggio del 24 settembre scorso a Formigine. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo e della locale Stazione hanno predisposto un servizio mirato contro il traffico di droga, che ha portato all’individuazione di un sospetto.

L’arresto in flagranza e la perquisizione

Intorno alle ore 15.00, un dispositivo in abiti civili ha notato il 47enne mentre scendeva da un’autovettura. Alla vista dei militari, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo e ha tentato di allontanarsi velocemente verso il veicolo. Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso, nel garage della sua abitazione, di tre grossi involucri contenenti hashish, per un peso totale di circa 124 chilogrammi, suddivisi in numerose panette e confezionati in involucri di cellophane.

Il ruolo dell’unità cinofila e i ritrovamenti successivi

La perquisizione è stata poi estesa, anche con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Sassuolo, all’abitazione e alla cantina di pertinenza. Qui sono stati rinvenuti ulteriori 9,5 chilogrammi di cocaina, suddivisi in sedici involucri, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze.

Il sequestro di denaro contante

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno scoperto anche circa 48mila euro in contanti, nascosti in parte nei divani del soggiorno e in parte all’interno di uno zaino. Il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, è stato sequestrato insieme agli stupefacenti.

Il valore dello stupefacente sequestrato

Secondo le stime fornite dagli inquirenti, il valore economico delle sostanze sequestrate è particolarmente rilevante. Applicando i prezzi medi al dettaglio – 76,56 euro al grammo per la cocaina e 10,65 euro al grammo per l’hashish – il valore complessivo supera i 2 milioni di euro: circa 727.000 euro per la cocaina e 1.320.000 euro per l’hashish.

L’arresto e la convalida della misura cautelare

I Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’indagato per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, aggravato ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.P.R. 309/1990. Su disposizione della Procura, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale “Sant’Anna” di Modena. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

IPA