Formigli contro Giorgia Meloni, frecciata a Tg1 e giornali di destra: "La scaletta ce la scriviamo da soli"

Dagli studi di Piazzapulita su La7, Corrado Formigli ha attaccato Giorgia Meloni, accusandola di incoerenza e di continuare a sottrarsi alle domande dei giornalisti. Ma non solo: il conduttore se l’è presa anche con i colleghi del Tg1, lasciando intendere che la premier si trovi più a suo agio con giornalisti che non la incalzano. Infine la replica a FdI, che aveva ironicamente suggerito la scaletta a Formigli.

Formigli attacca Meloni

Formigli non è nuovo ad attacchi nei confronti di Giorgia Meloni. In particolare, il conduttore di Piazzapulita continua a invitare la premier in studio, nonostante i suoi appelli cadano sistematicamente nel vuoto.

Meloni, d’altra parte non fa mistero di non voler “mai parlare con la stampa italiana”, come ha confessato a Trump in una delle ultime visite alla Casa Bianca. A provarlo c’è un fuorionda.

Meloni ha recentemente espresso il suo apprezzamento per gli editori privi di conflitti di interessi: l’occasione è stata il quinto anniversario del quotidiano Domani, al quale la premier ha fatto gli auguri. E qui è arrivata la prima stoccata di Formigli:

“Pare quindi di capire che non piaccia per niente alla nostra Meloni l’editoria di destra che la sostiene a spron battuto. Libero, Tempo e Giornale, per fare tre esempi, sono tutti in mano a un unico editore, ad Angelucci, che è editore, che è deputato della destra e che è padrone di molte cliniche. Direi proprio un prototipo umano di conflitto di interesse semovente”.

Il conduttore ha poi ricordato come la premier si stia sottraendo alle domande dei giornalisti da ben 250 giorni.

Poi Formigli ha commentato l’attacco di Fratelli d’Italia alla sua trasmissione: alla redazione di Piazzapulita è stato contestato di non aver parlato dell’omicidio di Charlie Kirk, ma anche di molti altri temi scomodi per la sinistra:

della ragazza ucraina uccisa da un uomo di colore su un autobus negli Usa;

del caso di un giornalista di La7 immortalato mentre in stato di alterazione inneggiava alle Brigate rosse;

delle parole del matematico Piergiorgio Odifreddi, secondo il quale sparare a Martin Luther King non sarebbe la stessa cosa che sparare a Charlie Kirk;

di una giornalista de La Stampa cacciata dalla Flotilla.

Formigli provoca il Tg1

La replica di Formigli, che ha lanciato una frecciatina al Tg1:

“Voglio tranquillizzare la Presidente del Consiglio, io la ringrazio molto del pensiero, ringrazio Fratelli d’Italia del pensiero, ma noi Presidente le scalette ce le scriviamo da soli. Magari provi con il Tg1 uno, magari sarà più fortunata”.

L’assalto alla Cgil di Roma

Infine, Formigli ha riproposto un filmato dell’autunno 2021, quando Giorgia Meloni venne intervistata in merito all’assalto dei neofascisti alla Cgil di Roma. Si tratta della replica del conduttore all’accusa di non avere espresso indignazione e condanna per l’omicidio di Charlie Kirk, di ispirazione antifa.

Così disse Meloni: “E sicuramente violenza e squadrismo. Poi la matrice non la conosco, nel senso, non so quale fosse la matrice di questa manifestazione ieri. Sarà fascista? Non sarà fascista? Non è quello il punto”.

Il commento di Corrado Formigli:

“Ma noi, cara Presidente, non ci permetteremo mai di dire che tacendo lei sulla matrice neofascista, che pure ben conosceva di quell’assalto eversivo di fatto appoggiò quell’atto eversivo criminale noi. Non lo faremmo mai”.