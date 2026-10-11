Formigli spiega i 3 "errori" di Ranucci, perché il volto di Piazzapulita è citato nell'ordinanza su Report

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ordinanza del Tribunale di Roma che ha respinto il ricorso d’urgenza di Sigfrido Ranucci per il reintegro a Report cita le valutazioni editoriali di diversi giornalisti, tra cui Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita ha ribadito che la vicenda andava gestita internamente alla Rai evitando ingerenze politiche, pur confermando le proprie critiche alla gestione del collega, che a suo dire avrebbe commesso tre errori.

L’ordinanza del Tribunale di Roma

L’ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, firmata dalla dottoressa Donatella Casari, ha respinto il ricorso d’urgenza presentato da Sigfrido Ranucci per ottenere il reintegro nella conduzione e nella responsabilità autorale di Report.

Nelle motivazioni della decisione, il magistrato ha richiamato le opinioni espresse da figure considerate autorevoli del giornalismo italiano per evidenziare come le perplessità sulla gestione del programma non fossero unicamente frutto di pressioni politiche, ma rispondessero a rilievi di natura editoriale diffusi anche nel settore dell’informazione.

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Tra le posizioni citate nel provvedimento figura quella di Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita su La7, il quale ha commentato la vicenda sottolineando che la Magistratura ha riportato il caso nei binari corretti e che la politica avrebbe dovuto astenersi dal cercare di intimidire il giudice.

I tre errori imputati da Formigli alla gestione di Ranucci

Nell’analizzare la condotta di Sigfrido Ranucci, Formigli ha elencato tre passaggi critici che ne hanno compromesso la posizione.

Il primo riguarda il confine tra reporter e fonte, valicato nel rapporto di stretta amicizia instaurato con Valter Lavitola: “Io sarei andato a cena con Totò Riina od Osama Bin Laden. Ma a un certo punto il giornalista tira fuori il taccuino, o la telecamera, o il registratore e mette in chiaro i rispettivi ruoli: ‘Tu, fonte. Io, giornalista’“.

Il secondo errore, strettamente collegato, consiste nella mancata presa di distanze una volta emersi i dettagli sull’attentato: “Se poi questo signore confessa di averti messo una bomba come fai a difenderlo?”.

Il terzo scivolone riguarda infine la tutela del gruppo di lavoro: “Non aver difeso la credibilità di Report nel momento in cui era sotto attacco per sue vicende personali. Come ha fatto a non pensare che i suoi giornalisti si sarebbero trovati in imbarazzo davanti al potente di turno?”.

Le spaccature nella redazione

I rilievi mossi da Formigli trovano un riscontro diretto nelle carte giudiziarie, dove la giudice rileva come le vicende personali del conduttore e le indagini su Lavitola abbiano provocato una profonda frattura interna alla stessa redazione di Report.

L’ordinanza mette in evidenza infatti un clima di tensione, culminato nel voto a maggioranza dell’assemblea dei redattori per una proposta di riorganizzazione interna volta a condividere la responsabilità autoriale.

Formigli ha espresso apprensione per le ripercussioni sul giornalismo investigativo, spiegando che l’intera vicenda avrebbe finito per indebolire la forza d’impatto dell’informazione d’inchiesta ed esporla a strumentalizzazioni e attacchi da parte della politica.