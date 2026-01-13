Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna anziana è stata tratta in salvo dalla Polizia di Stato a Padova a seguito di una segnalazione di alcuni residenti preoccupati. L’intervento, avvenuto nel quartiere San Donato, è stato reso necessario dalla presenza di fumo e da una pericolosa concentrazione di monossido di carbonio causata da un fornello rimasto acceso.

L’intervento tempestivo degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lo scorso fine settimana in zona Pescara, precisamente nel quartiere San Donato. Gli agenti di una volante sono stati allertati da alcune persone che, preoccupate per l’incolumità di una donna anziana che viveva sola, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo che la signora non rispondeva al telefono da diverse ore.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente notato del fumo provenire dall’interno dell’abitazione. Resisi conto della gravità della situazione e non ricevendo alcuna risposta dall’interno, gli agenti hanno deciso di sfondare la porta d’ingresso per accedere rapidamente all’appartamento. Una volta dentro, hanno aperto le finestre per disperdere il gas sprigionato da un fornello rimasto acceso, che aveva saturato l’aria di monossido di carbonio.

Il salvataggio e i soccorsi

All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno trovato l’anziana priva di sensi, riversa a terra nel bagno. Senza perdere tempo, hanno prestato i primi soccorsi e richiesto l’intervento del 118. La donna è stata quindi trasportata d’urgenza all’ospedale di Pescara per accertamenti e cure.

Il ruolo dei Vigili del Fuoco

Poco dopo, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno riscontrato una concentrazione estremamente elevata di monossido di carbonio nell’aria dell’appartamento. Questo dato ha confermato la gravità della situazione e il rischio concreto per la vita della donna, che solo grazie al tempestivo intervento degli agenti è stata salvata da conseguenze potenzialmente fatali.

Il ringraziamento della donna

Nei giorni successivi al ricovero, l’anziana ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine ai due agenti che le hanno salvato la vita, definendoli i suoi “angeli custodi”.

