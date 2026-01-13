Fornello acceso, casa di Pescara si trasforma in trappola mortale: porta sfondata e donna salvata in extremis
A Pescara una donna anziana è stata salvata dalla Polizia dopo una fuga di gas. Decisivo l'intervento tempestivo degli agenti e dei Vigili del Fuoco.
Una donna anziana è stata tratta in salvo dalla Polizia di Stato a Padova a seguito di una segnalazione di alcuni residenti preoccupati. L’intervento, avvenuto nel quartiere San Donato, è stato reso necessario dalla presenza di fumo e da una pericolosa concentrazione di monossido di carbonio causata da un fornello rimasto acceso.
L’intervento tempestivo degli agenti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lo scorso fine settimana in zona Pescara, precisamente nel quartiere San Donato. Gli agenti di una volante sono stati allertati da alcune persone che, preoccupate per l’incolumità di una donna anziana che viveva sola, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo che la signora non rispondeva al telefono da diverse ore.
Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente notato del fumo provenire dall’interno dell’abitazione. Resisi conto della gravità della situazione e non ricevendo alcuna risposta dall’interno, gli agenti hanno deciso di sfondare la porta d’ingresso per accedere rapidamente all’appartamento. Una volta dentro, hanno aperto le finestre per disperdere il gas sprigionato da un fornello rimasto acceso, che aveva saturato l’aria di monossido di carbonio.
Il salvataggio e i soccorsi
All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno trovato l’anziana priva di sensi, riversa a terra nel bagno. Senza perdere tempo, hanno prestato i primi soccorsi e richiesto l’intervento del 118. La donna è stata quindi trasportata d’urgenza all’ospedale di Pescara per accertamenti e cure.
Il ruolo dei Vigili del Fuoco
Poco dopo, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno riscontrato una concentrazione estremamente elevata di monossido di carbonio nell’aria dell’appartamento. Questo dato ha confermato la gravità della situazione e il rischio concreto per la vita della donna, che solo grazie al tempestivo intervento degli agenti è stata salvata da conseguenze potenzialmente fatali.
Il ringraziamento della donna
Nei giorni successivi al ricovero, l’anziana ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine ai due agenti che le hanno salvato la vita, definendoli i suoi “angeli custodi”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.