Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un cittadino albanese di 29 anni è stato fermato con l’accusa di danneggiamento e porto di materiale esplodente. L’uomo è stato individuato quale presunto responsabile dell’esplosione avvenuta nella notte del 24 settembre presso un esercizio commerciale ad Acate, gestito da un cittadino di origine bangladese.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è scattato dopo la segnalazione di una forte esplosione che ha coinvolto il minimarket “Bangladesh minimarket”. Sul posto, le forze dell’ordine hanno riscontrato il danneggiamento della saracinesca, dell’insegna e dei gradini di accesso, tutti colpiti da un incendio sviluppatosi in seguito all’esplosione. L’evento ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme.

L’azione criminale: l’uso di un ordigno esplosivo

Le successive attività investigative, supportate dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti hanno accertato che, nel cuore della notte, il cittadino albanese avrebbe posizionato un ordigno esplosivo davanti all’ingresso del minimarket. L’esplosione ha causato ingenti danni alla struttura, mettendo a rischio anche la sicurezza pubblica.

L’arresto e le misure cautelari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Gli elementi raccolti hanno portato il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) a emettere una misura cautelare di custodia in carcere nei confronti dell’indagato. Dopo l’arresto, il 29enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le ipotesi investigative e il contesto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, restano ancora da chiarire i motivi che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così grave. Gli investigatori non escludono alcuna pista, dal possibile regolamento di conti a questioni personali o economiche legate all’attività commerciale gestita dal cittadino bangladese. L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, già scossa da altri episodi di danneggiamento e atti intimidatori registrati negli ultimi mesi.

Le prossime fasi dell’inchiesta

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, prosegue per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali responsabilità di altre persone coinvolte. Gli inquirenti stanno valutando anche la possibilità che l’azione sia stata pianificata con la complicità di altri soggetti, al fine di colpire l’attività commerciale per motivi ancora da accertare.

IPA