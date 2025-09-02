Forte esplosione in appartamento a Meta di Sorrento vicino Napoli, 2 morti: l'ipotesi su cos'è successo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Potente esplosione in un’abitazione di Meta di Sorrento in provincia di Napoli e bilancio tragico: due persone sono morte a causa della deflagrazione. Le vittime sono due conviventi di 81 e 83 anni. L’incidente si è verificato in via Cristoforo Colombo e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto origine da una fuga di gas avvenuta all’interno della casa.

Napoli, Meta di Sorrento: esplosione in una casa, due morti

La drammatica e letale esplosione si è verificata lungo la mattinata di martedì 2 settembre. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento.

Da una prima sommaria ricostruzione in attesa di conferma, la deflagrazione sarebbe stata innescata da una fuga di gas.

ANSA Vigili del fuoco e poliziotti sul luogo della tragedia

Le fiamme hanno raggiunto altri due appartamenti vicini, uno dei quali sarebbe stato fortemente danneggiato. Trattasi dell’abitazione di un dipendente del comune di Meta che è riuscito a fuggire in tempo.

Accanto agli edifici colpiti sorge una RSA che non risulta colpita dall’esplosione.

I militari dell’Arma e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Sono in corso accertamenti coordinati dalla procura di Torre Annunziata.

Chi erano le vittime

A perdere la vita, come riferito dal quotidiano La Repubblica, sono stati i coniugi Raffaele Cretella, ingegnere di un’impresa edile in pensione, e la moglie Rosa Formato.

I due erano originari di Pompei, ma da tempo residenti in via Cristoforo Colombo.

“I vicini hanno sentito un forte boato, i soccorsi sono stati immediati. Ma purtroppo non è servito”, ha spiegato il sindaco di Meta Giuseppe Tito, che si è precipitato sul luogo della tragedia non appena è stato informato dell’esplosione.

L’esplosione di pochi giorni fa a Cagliari

Pochi giorni fa si è verificato a Cagliari un episodio simile a quello avvenuto a Meta. Nel capoluogo sardo è esplosa una palazzina.

La deflagrazione è stata registrata in via Dalmazia lo scorso 20 agosto. Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Anche in quel caso lo scoppio sarebbe stato causato da una fuga di gas.

I testimoni hanno riferito di aver udito un poderoso boato, simile a quello di un forte terremoto.