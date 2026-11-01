Forte grandinata sull'a14 al casello di Cesena, maxi tamponamento con 12 auto coinvolte e un ferito grave

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Una forte grandinata in Romagna ha causato una serie di disagi e scontro sull’A14, in entrambe le direzioni, vicino al casello di Cesena. Un maxi tamponamento ha coinvolto circa 12 auto con una persona che è rimasta incastrata tra le lamiere di una vettura. Estratta dai vigili del Fuoco, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Il maxi tamponamento sull’A14

Il maxi tamponamento si è verificato sull’A14 nei pressi del casello di Cesena, in direzione Sud. L’incidente è avvento intorno alle 9.30 e ha causato la chiusura di un tratto autostradale. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Una persona, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta dai pompieri in gravi condizioni e poi affidata ai sanitari del 118 per essere trasportata in elicottero all’ospedale “Bufalini di Cesena”.

Gli altri automobilisti coinvolti nello scontro sono stati assistiti dai soccorritori mentre le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza la carreggiata e i veicoli danneggiati. Alla stessa altezza, ma in direzione Nord, è stato registrato un altro tamponamento tra auto.

Autostrada chiusa e poi riaperta

Già attorno alle 9, nel Cesenate, è caduta una forte grandine con chicchi di dimensioni elevate. Le condizioni meteorologiche nell’area hanno ridotto la visibilità sul tratto autostradale attorno a Cesena.

Dopo gli incidenti, per permettere la messa in sicurezza della zona, è stato chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona a causa del sinistro avvenuto all’altezza del chilometro 100.

Per lo stesso motivo è stata temporaneamente chiusa l’entrata di Cesena in direzione Ancona. Inoltre, sempre nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena Nord, ma in direzione di Bologna, si sono registrati tre chilometri di coda a seguito di un altro incidente che ha coinvolto 2 autovetture, sempre all’altezza del chilometro 100, in corrispondenza del quale il traffico scorre su una corsia.

Come si legge in una nota di Autostrade per l’Italia, alle 13 circa sulla A14 è stato riaperto il tratto compreso tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona. È rimasta chiusa per qualche altra ora l’entrata di Cesena in direzione Ancona per consentire di ultimare le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti.

Nel tratto interessato dal maxi tamponamento il traffico ha continuato a procedere su una corsia e si sono registrati tre chilometri di coda nel tratto compreso tra Cesena nord e Valle Rubicone.

La grandinata a Cesena

La grandinata, seppur di breve durata, ha interessato la campagna cesenate che si allunga verso il mare di Cesenatico che è rimasta sotto una coltre bianca di ghiaccio.

L’1 novembre correnti d’aria più fredda e instabile in discesa dall’Europa nord-orientale sono scese sul Nord Italia innescando una fase di intensa variabilità sul Paese, in particolare sui versanti orientali e meridionali. I fenomeni hanno interessato principalmente le regioni adriatiche, il basso Tirreno e le aree appenniniche, con accumuli di pioggia stimati tra 20 e 40 mm/24h.

Nei prossimi giorni è prevista una progressiva flessione delle temperature, con un calo termico tra i 5 °C e i 7 °C rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti, allineando la colonnina di mercurio su medie tipiche del periodo autunnale inoltrato.