Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un autotrasportatore è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza durante un controllo stradale. L’uomo è stato fermato al casello di Parma ovest: l’alcoltest ha rilevato un tasso alcolemico di 0,92 g/l, nonostante per i conducenti professionali il limite sia zero.

I controlli al casello di Parma Ovest

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la Sezione Polizia Stradale di Parma ha predisposto un servizio con più pattuglie nell’ambito del Progetto Mobilità Sicura, avviato in Emilia-Romagna lo scorso ottobre. L’attività, coordinata da Prefettura e Questura, si è svolta presso il casello dell’autostrada A15 di Parma.

I controlli hanno riguardato il settore dell’autotrasporto. Gli agenti hanno verificato i dati del cronotachigrafo, che registra i tempi di guida e di riposo dei conducenti di tir e autobus, oltre ai titoli autorizzativi nazionali e internazionali, alle condizioni dei veicoli e allo stato psicofisico di chi era al volante. L’obiettivo è stato impedire la guida senza pause e ridurre i rischi per gli utenti della strada.

Camionista positivo all’alcoltest

Nel corso del servizio sono stati controllati oltre 20 mezzi pesanti. A tre conducenti sono state contestate irregolarità relative agli equipaggiamenti e alle caratteristiche costruttive dei veicoli.

Uno degli autisti, straniero nato nel 1985, è stato sottoposto ad accertamenti dopo che gli agenti hanno avvertito un forte odore di alcol nella cabina. Il test ha confermato la guida in stato di ebbrezza, con un valore di 0,92 g/l. Per il conducente è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria e la patente è stata ritirata immediatamente. Il Codice della strada prevede un’ammenda fino a quasi 5000 euro e la sospensione della patente fino a un anno e mezzo.

L’attività della Polizia Stradale

Dall’inizio dell’anno la Polizia Stradale di Parma ha controllato oltre 6000 mezzi pesanti. L’attività, ha spiegato la Polizia, punta sia a contrastare le violazioni sia a prevenire comportamenti pericolosi. Il servizio mira inoltre a tutelare la sicurezza della circolazione e la concorrenza leale, proteggendo imprese e conducenti che rispettano le regole.