Terremoto a Ragalna vicino Catania con scossa di magnitudo 4,5, sciame in corso e danni agli edifici

Un forte terremoto è stato registrato vicino a Catania poco dopo le 7.05. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diverse zone nei pressi dell’Etna e dal Messinese al Siracusano. L’Ingv stima che la scossa sia stata di magnitudo 4.5 e fissa l’ipocentro sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Danneggiati diversi edifici proprio a Ragalna, compreso il municipio, ma non ci sarebbero feriti. Riflettori però puntati sullo sciame sismico in corso: sono state registrate decine di scosse dopo quella di magnitudo 4.5.

Il terremoto a Catania

Il terremoto nel Catanese si è verificato intorno alle 7.05 del mattino del 4 marzo.

Paura tra la popolazione anche in diverse aree nei pressi dell’Etna e dal Messinese fino ad Augusta.

La magnitudo, secondo le stime dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è 4.5. L’epicentro è stato posizionato a 3 chilometri da Ragalna, circa una ventina di km a Nord-ovest di Catania.

Dalle prime informazioni non ci sarebbero vittime.

Danni agli edifici di Raganlna

A Ragalna, ci sono “danni ad abitazioni e a strutture pubbliche” e “sono in corso accertamenti e verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali”, secondo quanto dichiarato all’ANSA dal sindaco Antonio Caruso, che ha escluso vittime.

Il Comune ha attivato il Centro di coordinamento, nel frattempo ha chiuso le scuole.

Scuole chiuse a Catania

Il sisma sarebbe durato diversi secondi. Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha fatto sapere, tramite i suoi canali social, di aver predisposto la chiusura delle scuole per motivi di sicurezza.

“Capisco che a quest’ora provocherà tantissimi problemi a molti genitori e sono dispiaciutissimo, ma spero comprenderanno che la sicurezza è al primo posto”, si legge nel post su Facebook.

In un video, il Primo Cittadino ha sottolineato che “la scossa di terremoto ci invita a essere estremamente cauti e quindi a predisporre i dovuti controlli all’interno degli istituti scolastici, per questa ragione stiamo sospendendo le attività didattiche”.

Il sindaco ha quindi invitato i ragazzi “a non andare a scuola mentre stiamo predisponendo l’ordinanza con cui formalizziamo” la chiusura delle scuole.

Scuole chiuse anche in altri comuni della provincia come Adrano, Belpasso e Tremestieri Etneo.

Paura tra i residenti, il racconto

Diversi residenti nelle zone vicino all’epicentro hanno raccontato sui social la paura a causa della scossa.

Una utente ha scritto: “Catania zona san Giorgio è stato bruttissimo il letto sbatteva. Sono scioccata”. Un altro: “Io che sto al 5 piano l’ho sentita forte“.

Una signora ha confermato che la scossa sia stata avvertita con grande intensità: “Per diversi secondi…. il palazzo oscillava“.

C’è anche chi ha temuto che l’armadio cadesse sul letto.

Sciame sismico in corso

Dopo la scossa di magnitudo 4.5, l’Ingv ne ha registrata subito una di magnitudo 2.7, e poi molte altre, almeno una quindicina nelle due ore successive, seppur di intensità minore (inferiore a magnitudo 2.0).

Gli esperti hanno subito parlato di sciame sismico.

Nel dettaglio, Salvo Cocina, Capo della Protezione civile siciliana, ha parlato di un terremoto “molto probabilmente causato dalla faglia Calcerana e altre faglie note e censite nei nostri studi di microzonazione sismica di terzo livello che si confermano avanzati e molto attendibili”.

Cocina, ripreso da AGI, ha confermato “crolli di muri e tetti di case disabitate. Lesioni a numerosi edifici compreso il municipio di Ragalna. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e nostri funzionari e volontari. La macchina di protezione civile è operativa”.