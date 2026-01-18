Forte scossa di terremoto a Messina sentita fino a Catania ed Enna, paura e gente in strada

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuova scossa di terremoto in Italia. Nel primo pomeriggio di domenica 18 gennaio a tremare è stata la provincia di Messina. Il sisma è stato avvertito alle ore 14:54 e ha avuto intensità pari a magnitudo 4 della scala Richter. L’epicentro è stato registrato a Militello Rosmarino ma le scosse sono arrivate fino alla provincia di Catania e a quella di Enna.

Terremoto di magnitudo 4.0 oggi a Messina

Attimi di paura in Sicilia per una scossa di terremoto che, partita dalla provincia di Messina, è stata avvertita anche nel Catanese e in diverse altre parti della regione.

Il sisma è stato forte: magnitudo 4 della scala Richter con epicentro a Militello Rosmarino e ipocentro a una profondità di 8 chilometri.

L’epicentro a Militello Rosmarino, nessun ferito

Il terremoto di magnitudo 4.0 – come registrato dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) – ha spaventato gli abitanti del Messinese che si sono riversati per le strade, spaventati da quanto stesse accadendo e con la speranza di evitare pericoli.

Fortunatamente, non si registrano persone ferite o danni a case e cose.

La scossa, come detto, è stata avvertita chiaramente dalla popolazione in varie zone della Sicilia anche ben distanti da Militello Rosmarino, l’epicentro, sito nel distretto dei Monti Nebrodi, in provincia di Messina.

Lo sciame sismico e i precedenti

Il movimento tellurico si è protratto per alcuni secondi e ha creato il panico in numerosi comuni del Messinese e nelle aree limitrofe: la scossa è stata avvertita in maniera nitida in centri molto popolosi come Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando, entrambi in provincia di Messina. Fa specie però come segnalazioni della scossa arrivino anche dalla zona nord del Catanese e dalla provincia di Enna.

A corredo della scossa con magnitudo 4, si sono registrati altri movimenti prima di essa: ce ne sono state due, sempre con epicentro a Militello Rosmarino, con magnitudo 1.4 e 2.1 registrate alle 14.58. Poi altre con epicentro nella vicina Alcara Li Fusi seguite da altre sempre a Militello: solo tre però hanno avuto intensità superiore a magnitudo 2. Sembra che possano appartenere a uno sciame sismico in quanto, nell’ultima settimana e sempre in questa area, erano stati localizzati altri 5 terremoti con magnitudo massima 2.4.

Come ricorda l’Ingv, si tratta questa di una zona “caratterizzata da pericolosità sismica alta”: in passato in zone vicine sono avvenuti diversi terremoti, alcuni dei quali anche intorno a magnitudo 5.