Forte scossa di terremoto a Napoli di magnitudo 4,7, paura sui social dopo il sisma: "Sto ancora tremando"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una violenta scossa di terremoto ha interessato tutta la zona di Napoli poco prima delle 19:50. La scossa ha causato black out in diversi quartieri ed è stata avvertita dai Campi Flegrei al Vomero. Secondo le stime dell’Ingv la magnitudo rilevata è tra 4.7, la più alta mai registrata. Paura tra i residenti: “C’è stata una scossa di terremoto pesantissima, sto ancora tremando”, ha scritto un utente sui social. Gente in strada e numerose chiamate ai vigili del fuoco.

Forte scossa di terremoto a Napoli

La terra ha tremato con violenza alle ore 19:50: un forte sisma è stato avvertito in tutta la zona di Napoli. L’epicentro è stato individuato a 6 chilometri da Napoli, verso i Campi Flegrei.

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto, che è stato distintamente avvertito anche sulle isole di Procida e Ischia, è stato di magnitud0 4.7.

La scossa è stata avvertita chiaramente in diversi quartieri della città, dai Campi Flegrei al Vomero fino alla zona orientale.

Paura tra i residenti dopo il sisma

A Fuorigrotta tutto ha tremato a lungo e la zona è rimasta senza corrente.

In molte zone sono saltati anche i collegamenti telefonici e si sono verificati rallentamento o momentanee interruzioni dei collegamenti internet.

Paura tra i residenti, molti dei quali scesi in strada: “C’è stata una scossa di terremoto pesantissima, sto ancora tremando”, ha scritto un utente sui social.

Sempre sui social sono stati pubblicati video che mostrano lampadari oscillare vistosamente.

Danni e chiamate ai vigili del fuoco

A Pozzuoli ci sarebbero dei danni, mentre è caduto un muro della Cumana sui binari, fortunatamente senza causare feriti. Il Comune di Pozzuoli ha attivato il Centro operativo comunale per coordinare tutte le attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione.

A Mergellina si è bloccata la metropolitana. Ci sono stati anche cedimenti di due costoni tufacei a via Napoli e a Bagnoli. La Prefettura ha attivato immediatamente il centro coordinamento soccorsi.

Sono state numerose, infatti, le chiamate al centralino dei vigili del fuoco a causa di ascensori bloccati nei palazzi e per la caduta di calcinacci.

Crollato il costone del monte Solfatara.

La scossa più forte registrata a Napoli

Come spiega l’Ingv e riporta Repubblica, si tratta di un terremoto che rientra nella dinamica bradisismica in atto, espressione dell’innalzamento costante del suolo. La magnitudo 4.7 è la più alta mai rilevata.

Da quando è riesploso il bradisismo nell’area dei Campi Flegrei, fino ad ora la scossa più forte registrata era stata quella del 30 giugno 2025.

Con una magnitudo di 4.6 (la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire) era stata la più violenta degli ultimi 40 anni ma quella di oggi, venerdì 31 luglio, diventa la più forte per magnitudo registrata.

Ma cos’è il bradisismo? Si tratta di un fenomeno vulcanico caratterizzato dal lento sollevamento e abbassamento del suolo, tipico della caldera dei Campi Flegrei, ampia area vulcanica attiva situata a ovest di Napoli.

Sospesa la circolazione ferroviaria

Nel nodo di Napoli è stata sospesa la circolazione ferroviaria a causa del sisma.

Per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell’infrastruttura lo stop ai treni riguarda anche la linea dell’Alta Velocità.

Oltre ai treni ad Alta Velocità, sono fermi anche Intercity e Regionali, con i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana al lavoro per le verifiche del caso e per far riprendere la circolazione, non appena ultimate le verifiche.