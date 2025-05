Forte scossa di terremoto di magnitudo 6,1 al largo di Creta, avvertita anche ad Atene

Brusco risveglio per gli abitanti di Creta, una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 6:19 di mattina al largo dell’isola. Il sisma di magnitudo 6.1 della scala Richter è stato avvertito distintamente anche ad Atene.

Forte scossa di terremoto a Creta

L’Istituto Geodinamico greco ha localizzato l’epicentro a 56 chilometri a nord-est di Neapolis, nella regione di Lasithi, a una profondità di circa 60 chilometri.

L’evento sismico è stato seguito, nel giro di pochi minuti, da due scosse di assestamento di magnitudo 3.1 e 2.7.

Fonte foto: ANSA

Un sismografo

La scossa principale è stata particolarmente intensa e duratura ed è stata sentita soprattutto nelle aree occidentali di Creta, come Chania e Rethymno, dove molti residenti si sono riversati per strada in preda al panico.

Il rischio tsunami nell’area

Al momento non si hanno notizie di danni alle persone e alle cose.

Il presidente dell’Organizzazione ellenica per la pianificazione antisismica (OASP), Efthymios Lekkas, ha rassicurato la popolazione, sottolineando che la grande profondità del sisma tende ad attenuare i danni in superficie.

Il terremoto non sarebbe legato all’arco sismico meridionale di Creta, ma si inserirebbe in un diverso contesto geotettonico, distinto dagli eventi recenti registrati a Santorini e Arkalohori.

“L’area ha una storia sismica significativa, ma al momento non ci sono indicazioni di rischio tsunami“, ha aggiunto Lekkas in un’intervista rilasciata all’emittente MEGA.

Creta area tra le più sismiche del Mediterraneo

L’isola di Creta è in un’area tra le più sismiche del Mediterraneo, si trova in una zona geologicamente molto attiva, al confine tra la placca africana e quella euroasiatica.

La placca africana si muove lentamente verso nord e si immerge sotto quella euroasiatica, un processo chiamato subduzione. Questo fenomeno genera un’enorme quantità di energia che si libera periodicamente sotto forma di terremoti.

Storicamente, Creta ha vissuto numerosi eventi sismici significativi. Tra i più forti e devastanti mai registrati nel Mediterraneo c’è il terremoto del 365 d.C. che provocò un violento tsunami.