Forte scossa di terremoto di magnitudo 7,0 in Tibet, in Cina, ci sono danni, vittime e feriti

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Un forte terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito il Tibet, regione autonoma nel sud-ovest della Cina, nella serata di giovedì 22 ottobre. La scossa ha provocato numerosi danni, vittime e feriti. Centinaia di case sono crollate e stando a un primo, provvisorio, bilancio delle autorità locali, almeno 16 persone sono morte, oltre una quarantina i feriti, alcuni in gravi condizioni.

Terremoto di magnitudo 7.0 in Tibet, in Cina

Giovedì 22 ottobre 2026 un terremoto di magnitudo 7.0 ha scosso il Tibet, regione autonoma nel sud-ovest della Cina. Il sisma si è verificato alle 22:33 ora locale, quando in Italia erano le 16:33.

La scossa ha interessato una zona montuosa dell’altopiano tibetano, nel distretto di Baqen, a circa 400 chilometri a nord-est della capitale Lhasa.

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Secondo i dati dell’Istituto geologico degli Stati Uniti (USGS), l’epicentro è stato localizzato a circa 190 chilometri dalla città di Nagqu, l’ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Ci sono morti e feriti

Il terremoto ha provocato numerosi danni, facendo crollate decine e decine di abitazioni ed edifici.

Il bilancio provvisorio delle autorità locali, diffuso dall’agenzia Xinhua, è di almeno 16 morti e 46 feriti.

Nella zona sono stati segnalati numerosi crolli di abitazioni e danni a molti edifici, mentre nel capoluogo del distretto i servizi elettrici e di telecomunicazione sono stati interrotti, come anche il servizio ferroviario.

Soccorsi in azione

Il bilancio di vittime e feriti sembra destinato ad aumentare, dato che le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Vigili del fuoco, protezione civile e volontari continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi.

In diversi villaggi della zona sono ancora in corso le verifiche da parte delle autorità locali.

Il governo di Pechino ha immediatamente attivato i protocolli di emergenza e inviato squadre di vigili del fuoco e di soccorso verso la regione.