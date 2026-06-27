Forte scossa di terremoto in Afghanistan di magnitudo 6,1, sisma avvertito anche nella capitale del Pakistan

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Afghanistan orientale ed è stata avvertita fino ad Islamabad, capitale del Pakistan. Il sisma, di magnitudo 6,1, si è verificato a 450 chilometri a nord-est di Kabul e ha coinvolto principalmente le province di Khost e Nangarhar. Dopo il disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela, un altro potente sisma è stato registrato a migliaia di chilometri di distanza.

Forte terremoto in Afghanistan

La scossa di terremoto in Afghanistan è stata registrata dai sistemi dell’Istituto Geologico degli Stati Uniti (Usgs) alle ore 18:25 (ore 15:55 in Italia) di sabato 27 giugno. L’epicentro del sisma è stato individuato nei pressi di Ghurayd Gharamē, circa 450 chilometri a nord-est della capitale Kabul.

La profondità stimata è stata di circa 208.3 chilometri e al momento non si hanno notizie di vittime o danni gravi. La scossa è stata così forte da essere stata avvertita in maniera distinta anche a Islamabad, la popolosa capitale del Pakistan.

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Il catastrofico terremoto che ha colpito il Venezuela

A differenza di quanto accaduto in Venezuela il 24 giugno, la scossa registrata in Afghanistan non sembra aver provocato effetti devastanti. Come purtroppo si è visto dalle cronache, il terremoto che ha colpito il Venezuela ha avuto un impatto catastrofico.

Due le scosse che il 24 giugno hanno colpito in maniera durissima soprattutto la città di La Guaria, nell’area costiera a nord di Caracas, con magnitudo 7,5 e 7,2 Centinaia di edifici sono crollati e il bilancio ancora provvisorio è di 920 vittime, tra cui tre italiani.

Nelle scorse ore è stato trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina nelle macerie del residence Pin High di La Guaria. I feriti sono migliaia, mentre gli sfollati ammontano a decine di migliaia.

A giugno scosse registrate anche in Italia

Nell’ultimo mese diversi terremoti di potenza elevata sono stati registrati in diverse zone del pianeta.

Oltre a quelli già citati in Venezuela e in Afghanistan, il 25 maggio una scossa di magnitudo 6,9 è stata avvertita in Cile, mentre il 26 giugno un terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito le Filippine provocando morti e feriti.

Pochi giorni fa, nella notte tra il 24 e il 25 giugno, una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 ha colpito la zona dei Campi Flegrei ed è stata avvertita distintamente a Pozzuoli e in alcuni quartieri di Napoli. Fortunatamente, in questo caso non sono stati registrati danni significativi né tantomeno feriti.