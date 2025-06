Forte scossa di terremoto in Iran di magnitudo 5,1, paura tra il sisma e la guerra con Israele: la situazione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una scossa di terremoto di magnitudo 5,1 ha colpito oggi, 20 giugno, il nord dell’Iran, aggravando il clima già teso a causa della guerra con Israele. La scossa, con epicentro situato circa 10 km sotto la superficie, poco a sud-est della città di Semnan, situata a circa 175 km da Teheran, è stata avvertita distintamente in diverse province centrali, inclusi le aree di Qom e la capitale.

Terremoto in Iran durante la guerra con Israele

Secondo l’USGS, il sisma è stato registrato alle 21.30 (le 20 in Italia) del 20 giugno, con una magnitudo stimata a 5,1. L’agenzia iraniana Tasnim, invece, ne ha riportato un valore di 5,2, con epicentro situato circa 10 km sotto la superficie, poco a sud-est della città di Semnan, a 175 km da Teheran.

Semnan è una regione collinare, meno popolosa rispetto a zone più a rischio, ma comunque vulnerabile a scosse di media intensità.

Fonte foto: ANSA

Le conseguenze di un bombardamento in Iran

Al momento non si segnalano vittime né danni ingenti: edifici e infrastrutture principali di Teheran e dintorni non hanno riportato cedimenti strutturali.

La popolazione locale ha avvertito il terremoto in modo allarmante, data la profondità relativamente bassa e la concentrazione di piccole scosse secondarie.

Il sisma del 16 giugno

Pochi giorni fa la regione centrale dell’Iran era stata colpita da un altro evento sismico. Il 16 giugno, infatti, in corrispondenza di un attacco israeliano all’impianto nucleare di Fordow, vicino a Qom, le autorità iraniane avevano registrato un sisma di magnitudo 2,5. In quell’occasione, la coincidenza aveva sollevato preoccupazioni tra gli esperti sul possibile impatto di ordigni ad alta carica.

L’Iran, a ridosso di diverse linee di faglia attive, resta la principale nazione sismica del Medio Oriente, dove eventi di magnitudo simile in passato hanno causato danni diffusi e vittime, anche in aree attrezzate e densamente abitate come Teheran.

Paura in Iran tra guerra e terremoto

Negli ultimi giorni Israele ha colpito impianti nucleari iraniani, tra cui quello di Fordow e l’Iran che ha risposto con missili ad Haifa e non solo. In questo contesto, l’irrigidimento psicologico della popolazione iraniana è evidente: non si teme solo il suolo che trema, ma anche il cielo pieno di missili e bombe.

Per molti iraniani, il terremoto è apparso come un altro segnale di un periodo eccezionalmente critico. Alcune famiglie hanno iniziato a sfollare zone rurali, temendo che infrastrutture depresse possano cedere sotto eventi sismici.

Gli ospedali della periferia di Semnan hanno avviato controlli preventivi e allertato i cittadini sui rischi di scosse successive.