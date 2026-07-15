Forte temporale in Emilia-Romagna, allerta maltempo per raffiche di vento oltre 100 chilometri orari

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una violenta ondata di maltempo ha colpito l’Emilia-Romagna con temporali intensi, raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari, alberi caduti, allagamenti e interruzioni alla viabilità. La perturbazione del 15 luglio ha attraversato la regione da ovest verso est, interessando in particolare le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e poi la Romagna. Una vittima nel Modenese.

Maltempo in Emilia Romagna, allerta meteo arancione

Come riportato da Il Resto del Carlino, sul territorio era in vigore l’allerta arancione e il peggioramento era stato descritto da Emilia-Romagna Meteo come “veloce e violento”.

Il passaggio dei temporali ha provocato centinaia di chiamate ai vigili del fuoco e l’attivazione di oltre 70 Centri operativi comunali.

Nel Modenese è stata segnalata anche una vittima.

Una persona è morta a Bomporto in un incidente stradale avvenuto durante il nubifragio, mentre pioggia e vento riducevano la visibilità.

Temporali violenti, cosa è successo

Come riportato da Il Resto del Carlino, la perturbazione è iniziata nel pomeriggio, con i primi fenomeni intensi nel Parmense.

Il fronte temporalesco si è poi spostato verso Reggio Emilia e Modena, con raffiche di vento tra gli 80 e i 90 chilometri orari.

Successivamente il maltempo ha raggiunto Bologna e Ferrara con maggiore intensità, prima di dirigersi verso la Romagna.

Alla base dei fenomeni ci sarebbero caldo e umidità accumulati nei giorni precedenti.

“Abbiamo immagazzinato tanto caldo ed alti tassi di umidità, quindi tanta energia per i temporali”, aveva spiegato Emilia-Romagna Meteo, secondo quanto riportato dal quotidiano.

La combinazione tra aria calda, alta umidità e ingresso di aria più fresca in quota ha favorito temporali rapidi e molto intensi.

Raffiche di vento oltre 100 chilometri orari

In diverse località dell’Emilia-Romagna le raffiche di vento hanno superato i 100 chilometri orari.

Tra i valori più alti registrati figurano i 127 chilometri orari a Monticelli, in provincia di Parma, i 122 chilometri orari a Villanova di Castenaso, nel Bolognese, e i 121 chilometri orari a Dosso, nel Ferrarese.

Raffiche molto forti sono state rilevate anche a Fiscaglia, Formignana, Settepolesini, Sant’Agata Bolognese, Bologna centro, Soliera, Rubiera e Ferrara.

Il vento ha provocato la caduta di alberi e grossi rami, con danni a strade, auto, edifici e linee elettriche. In alcune zone si sono verificati blackout e interruzioni dei servizi.

Danni e disagi a Bologna, Reggio Emilia e Ferrara

Nel Bolognese si sono registrate raffiche molto violente, con alberi caduti e diverse zone senza corrente elettrica.

Come riportato da Il Resto del Carlino, a Bologna sono caduti alberi in viale Lenin e tra via Valdossola e via Saragozza.

In quest’ultima zona i vigili del fuoco hanno liberato una persona rimasta incastrata in auto.

Danni sono stati segnalati anche alla copertura dello schermo del cinema in piazza Maggiore, senza conseguenze per le proiezioni.

A Reggio Emilia i vigili del fuoco hanno ricevuto oltre 200 richieste di intervento.

Tra le criticità segnalate ci sono sottopassi allagati, alberi abbattuti, tetti scoperchiati e problemi alla viabilità.