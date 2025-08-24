Forte temporale sulla Romagna, a Rimini e Ravenna strade allagate, grandine e alberi abbattuti
Un violento temporale ha colpito la costa romagnola: allagamenti, alberi abbattuti e danni tra Ravenna, Milano Marittima, Cesenatico e Rimini
Un violento temporale si è abbattuto sulla Romagna nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto. Piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento hanno colpito la costa romagnola, dalla zona di Ravenna, Cervia e Milano Marittima fino a Cesenatico e Rimini, provocando allagamenti, diversi danni e disagi alla circolazione.
Maltempo nella zona di Ravenna
La provincia di Ravenna, in particolare la fascia costiera, è tra le zone più colpite dal maltempo.
Poco prima dell’alba di domenica 24 agosto un potente temporale con vento e grandine si è abbattuto sulla costa romagnola.
Si segnalano diversi sottopassaggi allagati e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con pesanti disagi alla circolazione.
Alberi abbattuti a Milano Marittima
Il temporale ha colpito in particolare il litorale di Cervia e Milano Marittima, dove si è abbattuta una tromba d’aria.
A Milano Marittima diversi pini sono caduti in strada e sulle auto parcheggiate, rendendo alcune zone momentaneamente irraggiungibili.
Sono decine gli interventi in coda ai vigili del fuoco per rimuovere gli alberi caduti e liberare le strade.
Le forti raffiche di vento hanno provocato diversi danni alle spiagge e agli stabilimenti balneari, con lettini, ombrelloni e coperture volati via.
Danni a Cesenatico
Anche la zona di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, è stata interessata dal violento temporale che ha colpito la riviera romagnola.
Sono stati segnalati sottopassi e scantinati allagati e diversi alberi caduti sulle strade ,sulle linee elettriche e su un bungalow in un campeggio.
Notizia in aggiornamento