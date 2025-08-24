Forte temporale sulla Romagna, a Rimini e Ravenna strade allagate, grandine e alberi abbattuti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un violento temporale si è abbattuto sulla Romagna nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto. Piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento hanno colpito la costa romagnola, dalla zona di Ravenna, Cervia e Milano Marittima fino a Cesenatico e Rimini, provocando allagamenti, diversi danni e disagi alla circolazione.

Maltempo nella zona di Ravenna

La provincia di Ravenna, in particolare la fascia costiera, è tra le zone più colpite dal maltempo.

Poco prima dell’alba di domenica 24 agosto un potente temporale con vento e grandine si è abbattuto sulla costa romagnola.

Si segnalano diversi sottopassaggi allagati e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con pesanti disagi alla circolazione.

Alberi abbattuti a Milano Marittima

Il temporale ha colpito in particolare il litorale di Cervia e Milano Marittima, dove si è abbattuta una tromba d’aria.

A Milano Marittima diversi pini sono caduti in strada e sulle auto parcheggiate, rendendo alcune zone momentaneamente irraggiungibili.

Sono decine gli interventi in coda ai vigili del fuoco per rimuovere gli alberi caduti e liberare le strade.

Le forti raffiche di vento hanno provocato diversi danni alle spiagge e agli stabilimenti balneari, con lettini, ombrelloni e coperture volati via.

Danni a Cesenatico

Anche la zona di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, è stata interessata dal violento temporale che ha colpito la riviera romagnola.

Sono stati segnalati sottopassi e scantinati allagati e diversi alberi caduti sulle strade ,sulle linee elettriche e su un bungalow in un campeggio.

Notizia in aggiornamento