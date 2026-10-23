Forte terremoto a Palermo e sciame sismico con numerose scosse, cosa succede nel mar Tirreno tra le placche

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paura in Sicilia, dove uno sciame sismico registrato nel Tirreno meridionale, a nord-ovest di Alicudi, ha fatto oscillare Palermo. La scossa più forte è stata di magnitudo 5.5, ma sono state diverse le scosse nell’arco della giornata, almeno 36. La zona colpita dallo sciame sismico è molto attiva, questo perché si trova all’incrocio di due placche, dove la placca africana “scivola” sotto quella euroasiatica.

Terremoto di Palermo: perché è successo

La zona coinvolta dallo sciame sismico, che si è verificato nella giornata di venerdì 23 ottobre, è quella del Mediterraneo centrale dove due placche si incontrano e scontrano. Si tratta della placca africana che “scivola” sotto quella euroasiatica. È proprio in questo incontro che nascono catene montuose e vulcani.

La zona colpita è chiamata Arco Calabro. Il fondale del Mar Ionio appartiene alla placca africana e scivola nel mantello fino a oltre 500 km di profondità. Proprio lo scivolamento e lo sprofondamento di questa lastra sono la causa dei terremoti dell’area.

Non si tratta soltanto della giornata di venerdì 23 ottobre, ma di un fenomeno più ampio. Nell’ultima settimana sono stati registrati nel Mar Tirreno meridionale, al largo della Sicilia, più di 60 terremoti.

La lunga scia sismica

Come ha spiegato il sismologo Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento Terremoti dell’Ingv: “Stiamo rilevando una sequenza sismica e i dati si aggiornano minuto per minuto”.

In totale nell’ultima settimana si sono registrati 60 terremoti, con il più forte che è stato quello di magnitudo 5.5 delle 12:19 a una distanza di 98 km a nord-est di Bagheria.

Dopo quello sono stati registrati altri 35 terremoti di magnitudo superiore a 2, tutti localizzati nella zona più ristretta della sequenza in corso, con il più forte di magnitudo 4.6 avvenuto alle 15:55.

Vulcani sottomarini

Mentre l’Ingv esclude il rischio di eruzione dei vulcani sottomarini, come il Marsili, non si può non parlare della presenza di questi nel fondale del Tirreno. Infatti, a nord della Sicilia esiste una catena di vulcani sommersi, alcuni dei quali vicini proprio all’epicentro del terremoto di venerdì 23 ottobre.

Salvatore Passaro, geologo marino dell’Istituto di scienze marine del Cnr, ha spiegato che a metà strada tra Napoli e Palermo, al centro del Tirreno, c’è un enorme vulcano, il Marsili, lungo ben 70 km e largo 30. La sommità si trova a 500 metri dalla superficie del mare, ma la sua ultima eruzione risale a 3.000 anni fa. Comunque è un vulcano attivo ed emette acque calde.

La sequenza di scosse è avvenuta in una pianura sottomarina a una distanza più o meno uguale dal vulcano Marsili a nord e da Eolo, Sisifo ed Enarete a sud-ovest. Passaro spiega che questi ultimi rappresentano il proseguimento dell’arco vulcanico delle Eolie, ma sul loro stato di attività non si hanno informazioni.