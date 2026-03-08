Forte terremoto colpisce la Grecia, scossa di magnitudo 5.5 nel Nordovest del Paese

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un forte terremoto all’alba scuote la Grecia. Una scossa di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 5.32 ora locale nel nordovest del Paese. L’epicentro è stato localizzato a pochi chilometri dalla città di Giannina, nell’Epiro. Il sisma è stato avvertito anche nella vicina Albania e in Macedonia del Nord. Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Scossa di terremoto di magnitudo 5.5 in Grecia

Il terremoto è avvenuto alle 5.32 ora locale (le 4.32 in Italia) di oggi, domenica 8 marzo, nel Nordovest della Grecia.

Secondi i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa è stata di magnitudo 5.5.

Epicentro nei pressi di Giannina in Epiro

L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 50 chilometri a ovest della città di Giannina, nella regione dell’Epiro.

La scossa è avvenuta a una profondità di 10 km ed è stata sentita anche nella vicina Albania e in Macedonia del Nord.

Il terremoto è stato nettamente avvertito dalla popolazione, svegliata dalla forte scossa.

Al momento non ci sono segnalazioni di eventuali feriti o danni alle strutture.

I terremoti in Grecia

Il territorio della Grecia è noto per la sua elevata sismicità, e i terremoti sono frequenti.

L’ultimo di una certa intensità è avvenuto nel dicembre scorso: una scossa di magnitudo 5.8 nel Mar Ionio, nei pressi dell’isola di Zante.

I terremoti che causano vittime o danni ingenti sono però rari: l’ultimo risale al 1999, quando un sisma di magnitudo 5.9 vicino ad Atene provocò 143 morti.