Forte terremoto di magnitudo 5,8 a Cuba, la situazione dopo il sisma nel sud dell'isola a Maisì

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Forte scossa di terremoto a Cuba di magnitudo 5,8. Come riferito dall’Us Geological Survey, la terra ha tremato nel sud dell’isola. L’epicentro, individuato a una profondità di 11,6 chilometri, è stato localizzato nella provincia di Guantanamo, a circa 49 chilometri dal comune di Maisì. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi.

Forte scossa di terremoto a Cuba

Il terremoto si è verificato all’1 di notte ora locale, quando in Italia erano le 5:30 in Italia di martedì 17 marzo. Il punto preciso dell‘epicentro è stato registrato nei pressi di La Máquina. Come già detto, non si ha notizia di danni a cose o persone.

La situazione cubana e il maxi blackout: 11 milioni di persone al buio

La scossa è arrivata a poche ore dall’ennesimo blackout generale che ha fatto piombare nel buio 11 milioni di cittadini cubani.

ANSA

L’interruzione di corrente è legata alla carenza di carburante e al blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti che continuano a fare pressione sul governo castrista affinché finisca sull’isola il regime comunista.

Nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando della situazione di Cuba con alcuni cronisti alla Casa Bianca, ha descritto l’isola come “una nazione molto indebolita in questo momento”.

“Credo che avrò l’onore di prendere Cuba. Che io la liberi o la prenda, penso di poter fare qualsiasi cosa voglia”, ha aggiunto Trump.

Secondo l’Union Nacional Electrica de Cuba (UNE), la rete elettrica nazionale ha subito un “blocco completo”. Immediatamente sono iniziati i lavori per ripristinare l’erogazione di energia elettrica.

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, lo scorso venerdì, ha spiegato che l’isola non riceve spedizioni di petrolio da più di tre mesi e che per far fronte al fabbisogno energetico il Paese sta sfruttando fonti limitate come l’energia solare, il gas naturale e le centrali termoelettriche.

Le cause della crisi energetica cubana

La crisi cubana è peggiorata nelle ultime settimane, in seguito all’arresto di Nicolás Maduro in Venezuela.

Gli Stati Uniti, da allora, hanno imposto il blocco delle navi cariche di petrolio venezuelano che fino a prima della cattura del dittatore rifornivano l’isola.

Inoltre Cuba non ottiene più petrolio dal Messico e da altri partner commerciali in quanto questi ultimi temono pesanti ritorsioni da parte degli Usa. Una situazione che ha gettato l’isola in un quasi totale isolamento. Di recente, la Russia, da sempre vicina alla causa cubana, ha avviato il rimpatrio dei propri cittadini.