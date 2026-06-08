Forte terremoto di magnitudo 7,8 nelle Filippine, ci sono morti e feriti: diffusa l'allerta tsunami

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nelle prime ore di lunedì 8 giugno c’è stato un forte terremoto di magnitudo 7.8 nel sud delle Filippine. L’epicentro è stato localizzato in mare a pochi chilometri a sud dell’isola di Mindanao. Stando alle prime notizie, ci sarebbero diversi edifici crollati, almeno 15 morti e centinaia di feriti. Diffusa un’allerta tsunami nell’area, rientrata dopo alcune ore.

Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine

Il terremoto nelle Filippine è avvenuto alle 7.37 (1.37 in Italia) di lunedì 8 giugno.

La scossa di magnitudo 7.8 ha colpito il sud dell’arcipelago, facendo scattare l’allerta tsunami.

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Secondo i dati dell’Istituto Filippino di Vulcanologia e Sismologia, l’epicentro è stato localizzato in mare a 13 chilometri a sud della città di General Santos, sull’isola di Mindanao, la più grande dell’arcipelago. Il sisma è avvenuto a una profondità di 68 chilometri.

Il terremoto è stato seguito circa un’ora e mezza dopo da una replica di magnitudo 6.5.

Allerta tsunami

In seguito alla forte scossa è stata diramata un’allerta tsunami in diversi Paesi della regione, ai residenti è stato consigliato di evacuare le isole e le zone costiere.

Il Pacific Tsunami Warning Center (PTCW) ha avvertito che onde di tsunami erano possibili “entro le prossime tre ore” lungo le coste delle Filippine, dell’Indonesia, di Taiwan e fino al Giappone.

L’allarme è poi rientrato circa quattro ore dopo, sono state registrate onde alte fino a un metro in alcune località di Filippine e Indonesia.

Edifici crollati, ci sono morti e feriti

La forte scossa ha provocato il panico tra i residenti, in particolare nelle zone vicino all’epicentro.

Secondo le prime notizie, ci sono numerosi edifici crollati e danneggiati nell’area di General Santos City.

Stando a un primo bilancio diffuso dalla polizia locale, ci sono almeno 15 morti e centinaia di feriti.