Forti e multiple esplosioni in Venezuela presso la base militare di Caracas, zone della città in blackout

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Donald Trump ha attaccato il Venezuela. Nella nottata (7:15 ora italiana) sono state sentite forti esplosioni a Caracas. La zona colpita sarebbe quella meridionale, nei pressi di una base militare. Testimoni riferiscono di aver sentito aerei volare a bassa quota. Sarebbero state numerose le esplosioni, tanto da far tremare le finestre anche a grande distanza. In alcune zone della città non c’è elettricità. Si attendono dichiarazioni ufficiali da parte degli Stati Uniti e del Venezuela.

Esplosioni a Caracas

I corrispondenti dei giornali internazionali hanno immediatamente informato le redazioni centrali su quanto avvenuto durante la notte a Caracas. Un corrispondente della Cnn ha raccontato di come la finestra abbia iniziato a tremare in seguito a una forte esplosione. La prima sarebbe stata registrata approssimativamente intorno all’1:50.

Ma non sarebbe stata l’unica: si parla di almeno sette esplosioni. La zona colpita, però, sarebbe quella a sud della città, un dato che ha portato i cronisti sul posto a ipotizzare un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti. In quell’area, infatti, è presente una base militare. Un italiano espatriato in Venezuela all’Ansa ha dichiarato: “Il palazzo presidenziale di Miraflores, Fuerte Tijuna, il ministero della difesa, l’aeroporto della Carlota e il porto della Guaira sono sotto le bombe”.

Altri osservatori dichiarano invece che potrebbe trattarsi di sabotatori interni all’esercito, impegnati in un tentativo di rovesciare il presidente Nicolas Maduro. Per il presidente per non ci sono dubbi e parla di “gravissima aggressione militare da parte degli Stati Uniti su località civili e militari”.

Uditi rumori di aerei

L’ipotesi di un sabotaggio interno non è la più attendibile, ma fino a quando non arriva la conferma degli Stati Uniti resta valida. Secondo diverse testimonianze, infatti, le esplosioni sarebbero state precedute e seguite dal rumore di aerei in volo a bassa quota.

L’ipotesi di un attacco diretto degli Stati Uniti invece è la più realistica, ma al momento non ci sono fonti ufficiali che confermino un’azione militare o un’aggressione nei confronti del Venezuela. Il presidente Maduro ha puntato il dito e ha scritto: “L’obiettivo di questo attacco è quello di appropriarsi delle risorse strategiche del Venezuela, in particolare petrolio e minerali” e definendo l’attacco come un tentativo di imporre una guerra coloniale.

Nei giorni scorsi Donald Trump aveva ribadito e avvertito il Venezuela che si stavano “preparando azioni” contro presunte reti di narcotraffico nel Paese. Notiziari locali hanno inoltre riferito di altre esplosioni, non solo a sud di Caracas ma anche a nord, lungo la costa del Paese e in una città costiera dello Stato di Miranda.

Maduro dice di cercare la pace

Secondo quanto riportato dai giornali locali e internazionali che stanno seguendo la vicenda, nelle ultime dichiarazioni di Nicolas Maduro prima dell’attacco, il tono nei confronti degli Stati Uniti è apparso più conciliante. Giovedì è andata in onda un’intervista in cui il presidente ha dichiarato che il Venezuela è aperto a negoziare un accordo con Washington per combattere il narcotraffico.

Il presidente ha però voluto sottolineare che gli Stati Uniti stanno sanzionando il Venezuela e facendo pressioni militari da mesi, con l’obiettivo, secondo lui, di rovesciare il suo governo per ottenere l’accesso alle vaste riserve di greggio del Paese.

Sarebbe questo lo scopo reale di Trump, come dichiarato dallo stesso presidente degli Stati Uniti, e non la lotta al narcotraffico, usata come pretesto.

Maduro catturato

Gli Stati Uniti hanno confermato l’attacco al Venezuela. In un post sul suo social, il presidente Donald Trump ha annunciato la cattura del presidente Maduro e di sua moglie, portati fuori dal Paese.