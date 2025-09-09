Forti temporali e rischio nubifragio, allerta arancione in cinque Regioni per il maltempo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il maltempo è in arrivo, la seconda settimana di settembre vede un peggioramento delle condizioni climatiche a partire dal Nord Italia e in estensione verso il Centro-Sud. La protezione civile ha diramato allerta in diverse Regioni per temporali, fulmini e locali grandinate.

Dove sono le allerte

A causa dell’avvicinarsi di una perturbazione atlantica, peggiorano le condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, in estensione il 10 settembre 2025 verso il Centro-Sud.

La protezione civile ha diramato allerte per temporali su Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, in estensione nel corso della notte, a Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per questo motivo è stata valutata l’allerta arancione per il 10 settembre 2025 su settori di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e sugli interi territori di Umbria e Lazio, allerta gialla su gran parte dell’Italia.

Il ritorno del bel tempo

La perturbazione sarà di breve durata, nel weekend una nuova rimonta dell’alta pressione potrebbe riportare condizioni di bel tempo e temperature nuovamente estive, in particolare al Sud.

Un ultimo assaggio d’estate prima dell’arrivo dell’autunno è previsto nelle giornate di metà settembre.

Da giovedì 11 settembre il maltempo si sposterà verso il Sud colpendo il basso Tirreno, mentre al Centro-Nord si andrà verso un miglioramento.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì 10 settembre entrerà in azione un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche intenso al Nord, in Sardegna e sulle regioni tirreniche.

Nell’arco delle 48 ore sono previsti accumuli complessivi fino a 80/100mm sull’alta Lombardia, 100/120mm su alto Veneto e Friuli VG, circa 120/140mm su gran parte della Toscana e alto Lazio, locali punte di 100-150mm non escluse sull’Umbria meridionale.

Mercoledì 10 al Nord è previsto maltempo diffuso con forti temporali. Rovesci anche intenso pure al Centro con fenomeni rilevanti su Lazio e Toscana. Al Sud si segnalano temporali in arrivo in Campania, nuvoloso altrove.

Giovedì 11 il Nord sarà alle prese con le ultime piogge sul Triveneto, ma il sole tornerà a splendere altrove. Tempo variabile al Centro tra sole e nubi sparse, qualche rovescio irregolare. Variabilità anche al Sud con possibili temporali su Calabria e Salento.