Due arresti e numerosi sequestri a Taranto. Due giovani pregiudicati sono stati fermati perché ritenuti presunti responsabili di detenzione di sostanza stupefacente, detenzione di arma clandestina e munizioni. L’operazione, svolta nel Rione Salinella, ha portato al rinvenimento di cocaina, una pistola con matricola abrasa e oltre 2mila euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Operazione congiunta tra Polizia e Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno dato il via a una serie di perquisizioni domiciliari nel quartiere Salinella di Taranto. L’attività, mirata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha visto impegnate diverse unità operative, tra cui i reparti cinofili antidroga.

Il blitz e i sequestri: cocaina, armi e denaro

Durante la perquisizione nell’abitazione di uno dei fermati, un 24enne, gli agenti hanno scoperto numerosi involucri preconfezionati di cocaina, una pistola semiautomatica calibro 7.65 con matricola abrasa, due caricatori da 8 cartucce ciascuno e una trentina di proiettili dello stesso calibro. Sono stati inoltre trovati due fogli manoscritti, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio.

In un cassetto della camera da letto sono stati rinvenuti poco meno di 2mila euro in contanti, che secondo gli investigatori rappresentano il probabile provento dell’attività di spaccio. L’ispezione ha permesso di individuare anche due telecamere: una nascosta in una cassetta elettrica, puntata sul pianerottolo, e l’altra installata sul balcone, con visuale sulla strada.

Il ruolo delle unità cinofile e la scoperta della pistola

Fondamentale si è rivelato l’apporto delle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Il pastore tedesco “Destro” della Polfrontiera di Brindisi ha segnalato la presenza di una cassetta mimetizzata in un’intercapedine del muro, nascosta dietro una finta presa elettrica nel vano caldaia. All’interno sono stati trovati gli involucri di cocaina e la pistola calibro 7,65.

Ulteriori perquisizioni e altre denunce

I Finanzieri hanno proseguito le perquisizioni con l’ausilio dei cani “J-Az” e “Basco”. In due abitazioni sono state rinvenute 118 cartucce per pistola di vario calibro, occultate da un 33enne (fratello di uno degli arrestati) e da una donna di 42 anni. Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria locale per presunta illecita detenzione di munizioni e ricettazione.

Il tentativo di fuga e il sequestro della droga

Durante l’operazione, il più giovane dei due arrestati, un 18enne, ha tentato di sottrarsi al controllo delle Fiamme Gialle fuggendo verso il terrazzo condominiale. Prima di essere bloccato, ha cercato di occultare 182 grammi di cocaina, già suddivisa in 205 dosi pronte per la vendita. Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 16mila euro se immessa sul mercato.

IPA